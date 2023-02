Prosegue su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, Umberto non tollererà il rapporto intimo tra Adelaide e Marcello. Inoltre Gemma scoprirà di essere incinta ed Ezio deciderà di raccontare successivamente a Veronica della sua relazione con Gloria.

Irene decide di non aiutare Alfredo con Clara

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 27 febbraio, Maria non sarà felice, anche se riuscirà a farsi approvare i suoi bozzetti.

Intanto Ezio ribadirà l'intenzione a Gloria di rivelare a Veronica quanto successo tra di loro. All'improvviso però Gemma si sentirà male. Inoltre Umberto suggerirà a Tancredi di raccontare alla moglie i propri progetti. La Frigerio però sarà gelosa del rapporto esistente tra Conti e Diletta. Clara invece comprenderà che Irene prova dei sentimenti per Alfredo.

Nell'episodio di martedì 28 febbraio, Colombo deciderà di rimandare ogni discussione con Veronica fino a quando Gemma non starà meglio. Nel frattempo Matilde e Vittorio rifletteranno se pubblicare sulla rivista quanto scritto da Diletta, che tratta di educazione sessuale. Roberto chiederà un'opinione alle Veneri. In tutto questo Ludovica sarà gelosa dell'affinità esistente tra Adelaide e Barbieri, mentre Irene negherà l'aiuto al Perico nel tentativo di conquistare Clara.

Conti fa pubblicare l'articolo di Diletta

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 1 marzo, Vittorio non seguirà quanto dettogli da Matilde e farà pubblicare l'articolo di Diletta. La Frigerio allora sceglierà di sostenere i propositi del marito. Intanto Guarnieri non tollererà il rapporto tra la contessa e Marcello. Inoltre la Zanatta apprenderà i motivi dei suoi malesseri.

Francesco invece si mostrerà nervoso di fronte alle domande di Palma sul suo futuro, ma riuscirà a consigliare Maria in merito a quale sia la stoffa migliore da usare.

Nella puntata di giovedì 2 marzo, Gemma deciderà di non dire a nessuno che è incinta. Veronica però si renderà conto che la figlia ha un segreto e dopo averla ripetutamente pressata, le confesserà la verità.

Nel frattempo Frigerio sarà sempre più parte integrante del marito, ma lo farà solo per vendicarsi di Vittorio. In tutto questo Maria porgerà le sue scuse a Francesco per averlo rimproverato, visto che aveva assunto delle decisioni senza interpellarla.

Irene ringrazia Alfredo

In base agli spoiler di venerdì 3 marzo, Colombo apprenderà che Gemma aspetta un bambino e si attiverà affinché Carlos faccia da padre. Nello stesso tempo l'uomo professerà amore eterno a Gloria. Intanto Tancredi spiegherà a Matilde quali sono le sue idee per il futuro. Inoltre Alfredo chiederà a Clara di aiutarlo nel mettersi insieme ad Irene, ma non capirà che in questo modo starà facendo addolorare la Boscolo. Dal canto suo la Cipriani sarà grata al Perico per volerla farla riavvicinare al padre. Infine Diletta si recherà all'improvviso in sartoria per vedere Conti.