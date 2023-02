Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, le famiglie di Niko e Viola saranno in attesa della sentenza su Lello Valsano. Inoltre il ritorno di Lara ha provocato più di qualche problema a Roberto e Marina, mentre Silvia cercherà di trovare un modo per evitare il fallimento del Caffè Vulcano.

Niko ha paura che Susanna non ottenga giustizia

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 27 febbraio, il processo contro il boss della camorra Lello Valsano sarà ormai prossimo alla conclusione.

Niko avrà paura che il malvivente possa essere assolto e che Susanna non ottenga la meritata giustizia. Intanto Silvia ragionerà su cosa fare per evitare il fallimento del Caffè Vulcano. Il compito si rivelerà complicato, a maggior ragione che ha compreso che non potrà fare affidamento su Giancarlo. Inoltre Giulia dopo aver visto Luca De Santis sarà presa dalla nostalgia dei tempi passati.

Nell'episodio di martedì 28 febbraio, Marina e Roberto rientreranno in città dopo qualche giorno di rilassamento lontano da tutti. I due però dovranno far fronte a una realtà nettamente diversa da come speravano. Nel frattempo la situazione finanziaria della Graziani peggiorerà sempre di più, ma la donna non avrà alcuna intenzione di accettare l'aiuto fornitole da Giancarlo.

In tutto questo Luca esternerà a Michele tutte le sue perplessità riguardo al posto da primario, che però verranno meno dopo che il De Santis incontrerà una persona.

Otello cerca un modo per poter aiutare Silvia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 1 marzo, Viola e Poggi saranno in attesa di scoprire il verdetto del giudice.

Intanto Ferri avrà tanta paura sul futuro della sua relazione con Marina. Il ritorno di Lara infatti ha provocato il sorgere di tante problematiche e l'uomo ragionerà su come poterle risolvere. Inoltre la storia tra Silvia e Giancarlo sembrerà ormai prossima alla fine. Otello invece si attiverà per dare una mano alla Graziani.

Nella puntata di giovedì 2 marzo, sarà arrivato il giorno della tanta attesa sentenza. Le famiglie di Niko e Viola sapranno finalmente se la morte di Susanna rimarrà impunita. Nel frattempo Cerri comprenderà che i sentimenti verso Castrese saranno cresciuti nell'ultimo periodo, mentreTesta inviterà Riccardo a pranzo.

Otello si scontra con Teresa

In base agli spoiler Upas di venerdì 3 marzo, Alberto comunicherà a Niko la decisione di non voler più lavorare nel suo studio. Poggi però potrebbe non essere d'accordo su questa scelta. Intanto Manuela sembrerà propensa a dimenticare il passato e a cominciare una nuova vita. Inoltre Luca non concorderà con la decisione di Michele di prendere parte a un pranzo di famiglia al Vulcano. Infine Testa avrà un duro scontro con Teresa, che determinerà qualcosa di drammatico per l'uomo e la sua famiglia.