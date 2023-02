La morte di Maurizio Costanzo ha portato ad uno stravolgimento nella programmazione Mediaset e, in vista delle prossime settimane, non si esclude un possibile stop per Maria De Filippi.

La conduttrice, come svelato in questi giorni dal Corriere della Sera, sarebbe rimasta sconvolta dal decesso del marito che nessuno si sarebbe aspettato dopo che il giornalista era stato sottoposto ad un intervento definito di routine.

Dopo la morte di Costanzo sono emerse delle voci che parlano di una presunta sostituzione di De Filippi con altre colleghe, tra le quali potrebbe esserci Silvia Toffanin.

Sospese le trasmissioni di Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo

Il decesso di Maurizio Costanzo ha spinto i vertici Mediaset a cambiare il palinsesto di Canale 5. L'appuntamento con Uomini e donne è stato sospeso dalla programmazione del 24 febbraio, così come sabato 25 non c'è stato spazio per la nuova puntata di C'è posta per te.

Domenica 26 febbraio, inoltre, è stato annullato l'appuntamento con Amici 22: il talent show che porta la firma di Maria De Filippi non verrà trasmesso, nonostante si tratti di una puntata registrata in precedenza.

Mediaset, Maria De Filippi potrebbe essere sostituita per qualche tempo?

C'è stato, quindi, uno stop temporaneo per tutte le trasmissioni di Maria De Filippi, diventata ormai un volto di punta dei programmi targati Mediaset.

Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice lombarda potrebbe decidere di fermarsi ancora per qualche settimana per metabolizzare il lutto che l'ha colpita e scossa in queste ore.

Non si esclude, quindi, che la conduzione degli show di De Filippi possa passare per un certo periodo di tempo nelle mani di altre colleghe.

Silvia Toffanin e Barbara d'Urso al posto di Maria De Filippi?

Tra i nomi che sarebbero emersi, risulterebbero quelli di Silvia Toffanin e Barbara d'Urso. La padrona di casa di Verissimo - che lunedì 27 febbraio seguirà la cerimonia religiosa dei funerali di Costanzo - potrebbe ritrovarsi a prendere in mano le redini del serale della ventiduesima edizione di Amici, la cui messa in onda è prevista da metà marzo in televisione.

Voci che, al momento, non trovano conferma da parte dei vertici Mediaset: resta da capire, quindi, come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e quale sarà la decisione di Maria De Filippi circa gli impegni lavorativi che la vedranno coinvolta fino alla fine di questa stagione televisiva 2023.