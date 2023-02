A quanto ammonta il compenso percepito da Roberto Benigni per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023? Nel corso della prima serata della kermesse musicale, l'attore e regista Premio Oscar è tornato sul palco dell'Ariston per celebrare la Costituzione Italiana.

La sua presenza non è affatto passata inosservata e anche questa volta ci sono state un po' di polemiche legate al fatto che non si conoscerebbe la cifra esatta percepita dall'artista per la sua partecipazione alla kermesse.

Scoppia la polemica contro la Rai sul compenso di Roberto Benigni a Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo è caratterizzata dalla presenza di Roberto Benigni: un ritorno in scena che ha scatenato un bel po' di critiche e polemiche, soprattutto legate al cachet che avrebbe percepito l'artista, per il momento non svelato dalla Rai.

L'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi ha mosso una stoccata nei confronti della Rai, chiedendo che venga fatta chiarezza e sia reso pubblico il compenso percepito da Benigni per la sua partecipazione alla kermesse.

"Crediamo sia giusto che in questo momento di difficoltà per il Paese, la Rai renda pubblici i compensi che riconosce a ospiti d'eccezione come Roberto Benigni", si legge nella notte dell'Associazione.

La Rai tace sul compenso percepito da Benigni al Festival di Sanremo 2023

Per il momento, però, da parte della Rai non sono arrivate risposte: i vertici della tv di Stato non si sono ancora espressi sul compenso percepito da Benigni, così come non sono state svelate le cifre degli altri ospiti di questa 73esima edizione della kermesse.