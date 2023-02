Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese ideata da Bea Schmidt, per ciò che concernerà gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo, raccontano che Yvonne deciderà di affrontare di petto con Erik la questione riguardante il mantenimento dei figli. Christoph, intanto, dovrà accettare il fatto che non potrà più ricattare Werner, nel frattempo quest'ultimo si renderà conto che Robert non vede il suo trasferimento di quote come una formalità.

Josie, ferita da Erik, si consolerà nell'abbraccio ristoratore di Paul, mentre Christoph e Werner si alleeranno contro Ariane.

Christoph si renderà conto di non avere più alcuna possibilità di ricattare Werner

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe dal 27 febbraio al 5 marzo anticipano che Josie inviterà Erik e Yvonne a fare un brunch assieme ma, quando l'aspirante cuoca si allontanerà un attimo, la donna non perderà tempo nel far presente al dark man che devono affrontare la questione che riguarda i figli.

Erik quindi sospetterà che Yvonne sia tornata a Bichlheim soltanto per tale motivo.

Se da un lato Werner sarà entusiasta del successo legato al colpo di stato, dall'altro lato Christoph si accorgerà che non ha più alcuna freccia nella sua faretra per ricattare l'anziano albergatore.

Quest'ultimo, inoltre, si renderà conto che il figlio Robert non vede la cessione delle sue quote come una semplice formalità.

Il giovane Saalfeld, di conseguenza, rassicurerà il genitore dicendogli che sfrutterà il potere decisionale del quale gode per i suoi interessi. Peccato, però, che poco più tardi Werner verrà a conoscenza con gran dispiacere che il figlio sta concedendo l'ennesima chance ad Ariane.

La dark lady, quindi, minaccerà Werner.

Werner e Christoph contro Ariane

Josie sembrerà non riuscire a far credere a Erik di non essere in combutta con Yvonne. Dopo che tale scambio di vedute non porterà da nessuna parte, la giovane Klee sarà oltremodo affranta ma potrà consolarsi nell'abbraccio ristoratore che le donerà Paul.

Sarà proprio il direttore amministrativo a parlare con Vogt facendogli presente che dovrebbe parlare con la figlia, quindi Erik si metterà alla ricerca di Josie.

L'assistente di André, inoltre, scoprirà che il lussuoso albergo vuole pubblica un libro di cucina, quindi cercherà di essere inglobata nel progetto.

Paul, mentre si eserciterà assieme a Constanze a ballare il valzer, percepirà d'improvviso l'avvocatessa sotto tutt'altra prospettiva.

Christoph e Werner decideranno di allearsi contro Ariane, così il padre di Tim dirà a Saalfeld senior che potrebbe annullare la donazione delle sue quote qualora dimostrasse "grave ingratitudine" al figlio. Werner, oltremodo angosciato, cercherà di provocare in ogni modo Robert sperando che lo insulti gravemente.