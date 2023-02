I colpi di scena nella telenovela turca Terra Amara, proseguiranno anche nel corso dei nuovi episodi in programma prossimamente su Canale 5.

Nella terza stagione dello sceneggiato Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e la zia Behice (Esra Dermancıoğlu) daranno avvio a una spietata alleanza. Infatti dopo che Behice si ritroverà senza casa, pur di trovarle un nuovo alloggio la dottoressa caccerà Cetin Ciğerci (Aras Şenol) e Gulten Taşkın (Selin Genç) dalla villa: tale immobile sarà l'unico bene del suo defunto marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), lasciato in eredità a loro figlio Kerem Ali.

Spoiler turchi Terra amara: Hunkar ritrovata senza vita, Zuleyha e Fekeli sospettano di Behice

Nelle puntate della soap opera che il pubblico italiano vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset nei prossimi mesi, Mujgan inizierà a mostrare il suo vero volto dopo l’arrivo a Cukurova della zia Behice. Quest’ultima farà capire di non avere delle buone intenzioni e spingerà la nipote ad agire contro Zuleyha (Hilal Altınbilek) per farla allontanare in maniera definitiva da Yilmaz.

Successivamente ci sarà il ritrovamento del corpo senza vita di Hunkar (Vahide Perçin), che morirà per mano di Behice: a sospettare che ci sia zampino di quest’ultima saranno Fekeli e Zuleyha, ma non avranno le prove necessarie per accusarla.

A finire in carcere come presunta assassina della signora Yaman sarà quindi Sevda (Nazan Kesal), anche se Altun sarà più che sicura che sia innocente.

Fekeli caccia Behice dal suo ranch, Mujgan sfratta Cetin e Gulten dalla villa che apparteneva a Yilmaz

A questo punto Fekeli caccerà Behice in malo modo dal suo ranch dopo non aver gradito il comportamento che la donna ha con i dipendenti: la nuova darklady chiederà quindi aiuto a Mujgan dopo essere rimasta senza un'abitazione.

La dottoressa a questo punto si ricorderà della piccola villa in cui vivono Gulten e Cetin e che hanno ricevuto come regalo di nozze dall’ormai defunto Yilmaz: essendo consapevole che la proprietà appartiene a suo figlio Kerem Ali, Mujgan non perderà tempo per sfrattare i novelli sposi per far posto a Behice.

Mujgan sarà molto severa nei confronti di Gulten e Cetin, dato che non darà ai due neppure tempo necessario per trovare una nuova casa: il brutto gesto della vedova di Akkaya non piacerà affatto al padrino Fekeli. Anche se Cetin e la moglie potranno contare sul supporto dei loro amici per trovare una nuova sistemazione.