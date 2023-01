Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 3^ stagione della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che dopo la morte di Hunkar tutti gli abitanti della tenuta Yaman non saranno più gli stessi. Nessuno a darsi pace per il dolore e tutti non desidereranno altro che trovare l'assassino della matrona. A tal proposito Demir farà inviare immediatamente le indagini, le quali porteranno al nome di Sevda, l'amante di Adnan. La donna, però, durante il processo verrà scagionata da un testimone. Intanto Behice parteciperà alla cerimonia funebre della suocera di Zuleyha e continuerà a comportarsi come se nulla fosse, Hunkar vuole aiutare la nuora e Yilmaz a fuggire.

Sevda viene accusata della morte di Hunkar

Nei giorno dei funerali della mamma di Demir, la signora Sevda verrà portata via dalla gendarmeria, con l'accusa di aver ucciso la signora Yaman. La donna finirà dietro le sbarre in attesa del processo e non si capaciterà del fatto che il figlio di Adnan non creda alla sua innocenza. Nel giorno del processo, però, un testimone scagionerà Sevda da ogni accusa riferendo di averla vista in casa nelle ore in cui qualcuno stava commettendo l'omicidio della matrona. Sarà così che la donna potrà tornare a casa ma un gruppo di operai si presenterà sotto la sua abitazione con l'intenzione di ucciderla. Per fortuna l'intervento tempestivo di Zuleyha eviterà il peggio e la donna si trasferirà a vivere proprio netta tenuta Yaman.

Zuleyha accusa Behice di essere l'assassina della suocera

Subito dopo la scarcerazione di Sevda, Zuleyha che non ha mai creduto alla colpevolezza dell'ex amante di Adnan, si recherà al Circolo e punterà il dito contro Behice davanti a tutte le signore dell'associazione. L'ex fidanzata di Yilmaz giurerà di trovare quanto prima le prove e mandare la zia di Mujgan, a marcire in prigione.

Behice, intanto, si fingerà tranquilla e tornerà a sedersi fingendo di non comprendere l'accanimento dell'ex sarta nei suoi confronti. Intanto Fekeli, che avrà assistito da lontano alla discussione tra le due donne, chiederà spiegazione a Zuleyha circa i suoi sospetti e poi tornerà a casa con le idee ancora più chiare: mandare via Behice da casa sua.

Ali Rahmet invita la zia di Mujgan a tornare a Istanbul

Una volta tornato a casa il padrino di Yilmaz chiederà di rimanere solo con la zia della nuora e, senza giri di parole, le chiederà di lasciare la sua abitazione e tornare a Istanbul. D'altronde quella di Behice doveva essere una sistemazione provvisoria e, secondo i suoi gusti, è durata anche troppo. A quel punto la zia di Mujgan correrà a fare le valige in camera sua e racconterà quello che gli ha detto Fekeli alla nipote. La donna, poi, fingerà di recarsi all'aeroporto, ma ad un certo punto incontrerà un uomo misterioso in un posto isolato.

Behice paga un uomo per farsi aggredire e rimane gravemente ferita

La donna consegnerà del denaro a questa persona e poi gli chiederà di essere presa a pugni e di essere colpita alla spalla, con la sua arma da fuoco.

L'uomo sarà titubante alla sua richiesta, ma poi accetterà di eseguire il suo ordine. Purtroppo per Behice però le cose non andranno secondo i piani. L'uomo misterioso, infatti, verrà aggredito da un cane che gli farà perdere la mira e gli farà colpire la signora dritta al ventre. Spaventato dall'accaduto, poi, l'uomo scapperà via e lascerà la zia di Mujgan esanime a terra. Intanto Mujgan chiederà a Fikret di aiutarla a raggiungere sua zia all'aeroporto in quanto non vuole che parta senza di lei che, nel frattempo, ha capito che con Yilmaz non ha più alcuna speranza di tornare ad essere una coppia felice e innamorata come un tempo.