Terra Amara non andrà in onda lunedì 27 febbraio 2023 per lasciare spazio a uno speciale di Verissimo che seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. La soap tv turca dovrebbe regolarmente in onda da martedì 28 febbraio nel consueto orario delle 14:10.

Salta la puntata di Terra amara del 27/02: su Canale 5 i funerali di Costanzo

A seguito della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta a Roma il 24 febbraio, Mediaset ha cambiato la programmazione dei suoi palinsesti. Molti gli speciali per ricordare il giornalista e conduttore che ha cambiato il modo di fare tv, facendo diventare il talk show un fenomeno di costume.

Per ricordarlo sia Rai che Mediaset, in questo fine settimana, stanno riproponendo i suoi programmi e interviste. Sia Rai 1 che Canale 5, lunedì 27 febbraio, seguiranno in diretta tv i funerali che si terranno a Roma presso la Chiesa degli Artisti, esequie che avranno inizio alle 15. Salterà la consueta puntata di Terra amara, che lascerà il posto a uno speciale di Verissimo che seguirà in diretta l'intera cerimonia.

Terra amara torna martedì 28 febbraio

Terra amara dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire da martedì 28 febbraio. L'appuntamento sarà come di consueto alle 14:10 subito dopo Beautiful. Sempre da martedì 28 dovrebbe tornare in onda anche Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi.

Ancora non è certo quando verrà recuperata la puntata del pomeridiano di Amici che doveva andare in onda domenica 26 febbraio. Potrebbe essere direttamente trasmessa la prossima domenica oppure andare in onda nel corso della settimana. Su questo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Terra amara, anticipazioni: Adnan ha la febbre, Demir torna ad Adana

Secondo le prossime anticipazioni di Terra Amara, Demir deciderà di evadere dal carcere. Lo farà procurandosi una ferita e facendosi ricoverare in ospedale, solo così riuscirà a scappare. L'uomo obbligherà Zuleyha a fuggire con lui all'estero insieme al piccolo Adnan.

Una fuga rocambolesca la loro, visto che il bambino non si senitrà per niente bene. Adnan avrà la febbre alta e le sue condizioni peggioreranno di minuto in minuto. Per questo motivo Demir abbandonerà il piano di fuga e deciderà di tornare ad Adana per portare il bambino in ospedale. Il suo progetto di fuggire verso Berlino si interromperà qui. Per ulteriori dettagli non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv turca.