Tornano le anticipazioni di Terra amara, relative all'episodio che andrà in onda giovedì 16 febbraio 2023. Su Canale 5, i telespettatori vedranno Sermin alle prese con un decreto ingiuntivo inviatole da Hunkar e Demir. Proprio i suoi parenti pretenderanno che la donna restituisca tutti i soldi che le hanno dato nel corso degli anni per gli studi di Betul. Intanto Yilmaz e Mujgan saranno alle prese con l'organizzazione delle nozze.

Terra amara: Yilmaz e Mujgan organizzano un matrimonio in grande stile

Terra Amara continua ad andare in onda con successo nei pomeriggi di Canale 5.

La soap Tv turca continua ad appassionare il pubblico, grazie alle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche nel pomeriggio del 16 febbraio, i fan non rimarranno delusi. La trama riprenderà dal momento in cui si è venuto a sapere della gravidanza di Zuleyha. Una notizia che ha sconvolto anche Yilmaz, il quale non riuscirà a nascondere il suo rancore verso Demir. Akkaya continuerà a pensare alla sua ex fidanzata ma, nel contempo, cercherà di andare avanti. L'ex meccanico, infatti, starà organizzando le nozze con Mujgan e i due promessi sposi, decideranno di organizzare una festa in grande stile, assecondando il volere di Fekeli. Proprio il vecchio boss infatti, aveva espresso il desiderio che il loro matrimonio fosse la più bella festa mai vista a Cukurova.

Decreto ingiuntivo a Sermin: la donna deve ridare il denaro a Demir e Hunkar

In attesa di vedere in onda le nozze tra Yilmaz e Mujgan, in Terra amara continuerà la guerra tra Sermin e la famiglia Yaman. Demir e Hunkar non hanno perdonato la parente che ha denunciato il cugino per la sparatoria con Yilmaz. Demir, su consiglio della madre, ha deciso di mettere in mezzo gli avvocati per farsi restituire il denaro che le avevano prestato nel corso degli anni per far studiare Betul a Parigi.

Sermin quindi, sarà nei guai e lo scoprirà nel momento in cui si recherà in banca per prelevare del denaro dal suo conto che risulterà bloccato. Verrà poi a sapere che c'è un decreto ingiuntivo che ha bloccato i suoi conti. Ingiunzione legale fattale recapitare proprio da Demir.

Sermin fuori di sé dopo l'ingiunzione legale: anticipazioni Terra amara

Nel corso della puntata del 16 febbraio, Sermin si arrabbierà tantissimo dopo aver scoperto che la famiglia Yaman le ha bloccato i conti. La moglie di Sabahattin, quando andrà dai parenti per invitarli a smetterla di perseguitarla, si accorgerà che Demir è rimasto sconvolto dalla notizia di Zuleyha incinta. A Sermin sembrerà strana questa reazione e vorrà vederci chiaro. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, proprio Sermin accompagnerà Zuleyha da un medico che pratica aborti clandestini. La moglie di Demir infatti, vorrà abortire perché stanca di essere accusata di tradimento dal marito. Lo farà proprio nel giorno delle nozze tra Yilmaz e Mujgan.