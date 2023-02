Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 14 al 17 febbraio non potranno mancare numerosi colpi di scena, in grado di lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi cruciali della settima stagione della soap. Si tratta di Umberto e Flora. I due, da quando si sono ufficialmente fidanzati, stanno attraversando un momento di grande tensione. Il Commendatore non è del tutto sincero con la sua dolce metà, poiché la tiene all'oscuro dei suoi piani in merito a Palazzo Andreani.

Tuttavia, la giovane stilista si rende conto della situazione.

Matilde e Tancredi vanno via per un po' dal 'Paradiso delle signore'

Nel corso dei prossimi appuntamenti con 'Il Paradiso delle signore', dopo essersi scontrato con la sua fidanzata, Umberto è preoccupato poiché teme che Flora possa rivelare i suoi piani su Palazzo Andreani a Vittorio. Fortunatamente per lui, la giovane stilista, dopo un'attenta riflessione, decide di non farne parola con nessuno.

Maria sta trascorrendo molto tempo con Francesco perché vuole spronarlo a coltivare la sua passione per la sartoria. Per ringraziarlo del suo aiuto in Atelier, la giovane Puglisi gli fa un regalo. Questa loro vicinanza, però, indispettisce molto Vito che inizia a nutrire un po' di gelosia nei confronti del giovane Rizzo, soprattutto perché, per festeggiare San Valentino insieme a lei, il contabile del Paradiso si è fatto aiutare da Mattia, un amico di Marcello.

Per l'occasione, gli ha consigliato un bel regalo con cui riuscire a sorprendere piacevolmente la sua amata.

Nel frattempo, Matilde e Tancredi decidono di prendersi una pausa temporanea lontano dalla città meneghina. Si mettono in viaggio verso Saint Moritz. Al magazzino, invece, fervono i preparativi per l'iniziativa organizzata da Vittorio: "Cuori infranti".

San Valentino al 'Paradiso delle signore'

Inaspettatamente, Gemma decide di lasciarsi andare con Carlos e inizia ad uscire con lui. Sua madre Veronica è molto incuriosita da questa novità e vuole reperire quante più informazioni possibili da sua figlie. Nel frattempo, Maria sfoggia il regalo di Vito con tanto orgoglio.

Marcello origlia una conversazione di Elvira, la quale descrive il suo uomo ideale.

Pertanto, sprona Salvatore a prendere parte al concorso "Cuori infranti" che si terrà al 'Paradiso delle signore'. Magari, in quell'occasione, potrebbe avvicinarsi alla giovane Venere.

Improvvisamente, irrompe una vecchia conoscenza a casa Colombo: si tratta di Chiara Albani. La donna, quando era in travaglio, è stata salvata da Gloria. Tuttavia, il gesto non ha fatto piacere a lei e al suo consorte, i quali hanno deciso di denunciare Moreau. Adesso, però, è intenzionata a rivedere Gloria: per questo motivo chiede a Ezio di poter parlare con lei. Quest'ultimo non sa cosa fare e chiede il supporto a Vittorio, il quale gli consiglia di lasciare che le due donne si rivedano. Così, comunica alla capocommessa tutta la situazione.

Intanto, Umberto e Flora colgono l'occasione per affrontare il tema del loro matrimonio e si rendono conto di avere due prospettive totalmente differenti. Da un lato, Flora è intenzionata a sposarsi anche subito, dall'altro, il Commendatore preferisce temporeggiare.

Il concorso al 'Paradiso delle signore'

Dopo il suo incontro, Ezio decide di raccontare tutto a Veronica, spiegandole chi sia Chiara e cosa sia accaduto in passato. Nel frattempo, Gloria incontra la donna che l'ha denunciata e viene a conoscenza di un dettaglio molto importante, poiché le cose sarebbero potute andare in modo del tutto differente.

Intanto, si dà il via al concorso "Cuori infranti" al 'Paradiso delle signore' e vengono selezionate delle coppie che dovranno trascorrere una serata al buio.

Mentre, Ferdinando e Umberto hanno deciso di collaborare per rovinare Marcello, facendogli terra bruciata tutt'intorno. Tuttavia, il giovane Barbieri è convinto di avere buone possibilità di riuscire a superare il periodo di prova al Circolo.

Infine, Gloria ed Ezio sono costretti a partire per lavoro e, durante il viaggio, hanno modo di parlare di Chiara. Il signor Colombo viene a scoprire di un segreto che lo sconvolge. Conseguentemente, accade qualcosa di inaspettato durante il loro viaggio.