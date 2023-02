L'anticipazione più importante, che è trapelata dagli studi di U&D alla fine dell'ultima registrazione, è quella sul rinnovamento che è iniziato nel Trono Classico. Il 19 febbraio, infatti, Federico Nicotera è stato affiancato da un ragazzo che i fan del dating show conoscono molto bene: il tronista che, a partire da oggi, cercherà l'anima gemella in tv si chiama Luca Daffré ed è noto per essere stato un corteggiatore, un naufrago dell'Isola dei Famosi e un "tentatore" di Temptation Island.

Cambia il cast giovane di U&D

Dopo mesi in cui gli spettatori di U&D hanno sperato in un rinnovamento del Trono Classico, domenica 19 febbraio ciò è finalmente avvenuto.

Nel corso della puntata, che è stata registrata nel pomeriggio di oggi, infatti, Maria De Filippi ha presentato il tronista che, d'ora in avanti, sarà seduto accanto a Federico, Lavinia e Nicole. L'avventura dell'ingegnere aeronautico, però, non è ancora giunta al termine: Maria De Filippi ha fatto sapere che la scelta del romano avverrà la prossima settimana (non si sa ancora in quale giorno).

Il cast del dating-show, dunque, oggi ha accolto un giovane che gli spettatori di Canale 5 hanno già visto in diversi programmi. Un filmato che è stato pubblicato su Witty Tv, nelle scorse ore, infatti, ha anticipato l'arrivo di Luca Daffré sulla poltrona rossa.

Il bel modello è stato corteggiatore per due volte (prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti), si è messo alla prova naufragando sull'Isola dei Famosi e ha provato a testare la solidità di alcune coppie nel ruolo di "tentatore" di Temptation Island.

Niente addio per il romano di U&D

L'arrivo di Luca nel cast giovane del programma, però, non coincide con l'uscita di scena di uno dei tronisti più amati e chiacchierati dell'edizione 2022/23.

In moltissimi si aspettavano che, nel corso delle riprese di U&D del 19 febbraio, Federico facesse la sua scelta, ma il blogger Pugnaloni ha spento l'entusiasmo di quei fan raccontando che, in studio, non c'è stato nessun fidanzamento.

Quella che si è svolta nelle scorse ore, dunque, è stata una normalissima puntata: Nicotera ha litigato duramente con Alice in camerino (dove si era rifugiata in seguito ad un attacco d'ansia), mentre è rimasto spiazzato dalla dichiarazione d'amore che Carola gli ha fatto.

La bionda corteggiatrice, infatti, in esterna ha letto una bellissima lettera al romano, parole con le quali ha voluto rassicurarlo sui sentimenti che prova.

Nonostante questo, oggi non c'è stata nessuna scelta e la presentatrice non ha svelato il giorno in cui questo seguitissimo percorso si concluderà.

Delusione per gli spettatori di U&D

Le anticipazioni che sta dando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dunque, parlando di un ennesima "non scelta" da parte di uno degli storici protagonisti del Trono Classico di U&D.

Alla fine della registrazione, infatti, i ragazzi sulla poltrona rossa sono saliti da tre a quattro: Federico prenderà una decisione tra Carola e Alice in una delle prossime puntate, Lavinia dovrebbe fare altrettanto, mentre le new entry Nicole e Luca avranno tutto il tempo per conoscere i corteggiatori e capire se c'è qualcuno che fa al caso loro.

Tra gli spoiler odierni, anche quelli sulle frequentazioni che stanno portando avanti le dame e i cavalieri più discussi del Trono Over: Riccardo, per esempio, una settimana fa ha chiuso con Michela e si è detto pronto a uscire con altre signore del parterre.

In questi giorni, Guarnieri ha provato a far cambiare idea a Cristina sul suo conto: dopo averla corteggiata mandandole dei fiori, Riccardo ha ricevuto un altro due di picche da Cristina. La donna ha confermato che l'unico che le piace dei presenti è Armando.