Alfredo non ne potrà più di vivere la sua storia con Irene di nascosto e per tale motivo, negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 marzo, le darà un ultimatum. Il giovane le dirà che deve scegliere tra l'uscire allo scoperto o mettere fine alla loro storia appena nata. Nel frattempo Gemma, dopo aver incontrato una ragazza madre, prenderà una decisione sul futuro del suo bambino. Intanto Matilde confesserà a Vittorio i piani di suo marito Tancredi, mentre Don Saverio deciderà di supportare Clara nella sua passione per il ciclismo.

Il Paradiso delle signore, trame 13-17 marzo: Gemma rifiuta la proposta di Ezio e Veronica

Ezio e Veronica proporranno a Gemma di lasciar crescere il bambino a loro. La ragazza però, come si evince dagli spoiler Il Paradiso delle signore riguardanti gli episodi in onda dal 13 al 17 marzo, non sarà affatto d'accordo e continuerà a rifiutare la loro proposta, in quanto avrà in mente un'altra idea. Nel frattempo Umberto parlerà con Matilde per cercare di carpire alcune informazioni circa il progetto di Tancredi, ma lei sarà molto indecisa sul da farsi. Elvira si preparerà a prendere lezioni di guida, mentre Don Saverio comincerà ad avere il sospetto che Clara sia tornata a praticare ciclismo a livello agonistico.

Il religioso leggerà sul giornale un articolo in cui si parla della nipote come "promessa del ciclismo" e si arrabbierà con Armando, minacciando di chiamare il padre della ragazza. Se dovesse farlo la Venere sarebbe costretta a tornare al paese. Gloria si mostrerà davvero comprensiva nei confronti di Ezio tuttavia, stanca di tutta questa incertezza, inizierà a pensare un cambio radicale della sua vita.

Diletta si presenterà a sorpresa da Vittorio con un cesto da picnic, mentre Maria e Vito sospetteranno che Irene e Alfredo abbiano una relazione amorosa. Più tardi Matilde si farà venire in mente una nuova idea per riuscire a esportare gli abiti da sposa e salvare così il Paradiso da un possibile fallimento.

Il Paradiso delle signore, puntate 13-17 marzo: Alfredo mette Irene di fronte a un bivio

Ferdinando dirà a Ludovica che ha intenzione di convolare a nozze con lei quanto prima. La ragazza, però, sarà turbata dalla relazione tra Adelaide e Marcello, così cercherà di prendere tempo. Gemma comincerà a mettere in atto un piano per poter crescere suo figlio come ragazza madre, ma Veronica scoprirà le sue intenzioni. Armando si vedrà costretto a cedere alle richieste di Don Saverio per far sì che Clara possa continuare ad allenarsi. Alfredo intanto, non volendo più tenere nascosto il suo amore per Irene, le darà un ultimatum: scegliere tra l'uscire allo scoperto o mettere fine alla loro breve relazione.

Dopo di lui anche Maria metterà l'amica con le spalle al muro e si vedrà costretta a confessarle di avere una storia con Perico.

Matilde, nel tentativo di salvare il Paradiso, chiederà un grande favore a Umberto, mentre Diletta parlerà con Vittorio dell'argomento da inserire nel prossimo numero del magazine del grande magazzino. Marcello, invece, sarà molto insospettito dalla freddezza di Ludovica nei suoi riguardi e penserà che tra loro ci sia qualcosa che ancora di irrisolto. Barbieri, dunque, chiederà a Flora delle informazioni sulla sua ex, ma lei non si sbilancerà. Ezio, nel frattempo, penserà a un'idea per convincere Gemma a dare a lui e a Veronica il bambino. La ragazza però, dopo aver incontrato una donna che ha cresciuto suo figlio da sola, sarà pronta a prendere una importante decisione sul futuro del bimbo che porta in grembo.

Matilde confessa a Vittorio i piani di Tancredi

Don Saverio, nei prossimi episodi Il Paradiso delle signore, capirà quanto sia importante il ciclismo per Clara e si deciderà a darle tutto il suo supporto. Nel frattempo Vittorio sarà sempre più entusiasta di Matilde e comincerà a pensare a un futuro professionale insieme a lei. A tal proposito le farà una proposta molto importante, ovvero portare il marchio Paradiso in tutto il mondo. Conti, però, non sarà a conoscenza delle intenzioni della donna, la quale non saprà se schierarsi con lui oppure seguire suo marito Tancredi nel nuovo progetto che ha in mente.

Tuttavia, nel giro di poco, Frigerio si farà coraggio e rivelerà a Vittorio i piani di suo marito.

Poco dopo Irene cercherà di chiarirsi con Alfredo e nel tentativo di riconquistare la sua fiducia si renderà protagonista di un gesto plateale. Elvira, intanto, non riuscirà a superare l'esame pratico per la patente, mentre Marcello scoprirà che presto Ludovica sposerà Ferdinando. Nel frattempo Gemma prenderà una decisione sul suo futuro, che finirà per avere conseguenze importanti anche su quello di Gloria ed Ezio.