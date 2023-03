Nella casetta di Amici di Maria c'è stata una lite piuttosto accesa tra Wax e Aaron. Tutto è partito dal secondo che ha semplicemente chiesto delle spiegazioni al compagni di classe su un guanto di sfida lanciato da Arisa. In un primo momento Wax ha tentennato nel dare delle risposte, ma successivamente ha perso la pazienza e ha urlato contro l'altro cantante. In un secondo momento l'allievo di Arisa è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa al compagno di scuola.

I motivi della lite

Tutto è inizio da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi a Wax e Arisa: l'insegnante del rapper ha rifiutato e ha rilanciato la stessa sfida ad Aaron.

Secondo il punto di vista di Arisa, Zerbi avrebbe paura che il talento di Wax possa mettere in difficoltà il suo allievo. Per questo motivo a sua volta ha lanciato un guanto di sfida ad Aaron sulla stessa canzone, ma con la richiesta di inserire delle barre.

L'allievo di Rudy Zerbi dopo aver ricevuto la lettera da Arisa si è sfogato con i suoi compagni di classe. In particolare, l'allievo non ha gradito che Wax non lo abbia messo al corrente di quanto aveva deciso la sua insegnante: il giovane ha spiegato che non ha problemi a scrivere cover, ma non essendo un cantautore ritiene che non sia giusto farlo.

Wax perde la pazienza nei confronti del compagno di classe

Alla domanda di Aaron, Wax ha cercato di spiegare che non sapeva del guanto di sfida lanciato dalla sua insegnante.

Nel momento in cui Arron ha fatto notare che fosse impossibile che non ricordava una cosa sentita pochi istanti prima, l'allievo di Arisa ha detto: "Mi sono rotto". Nel sentire gli altri allievi dare ragione ad Aaron, Wax ha rincarato la dose: "Io ti mando a fare in c...o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi".

Wax ha tirato in ballo anche Rudy Zerbi e ha sostenuto che l'insegnante non si deve permettere di chiamarlo "ciuchino". Infine ha riferito che si sente preso di mira dall'insegnante di canto da quando ha messo piede nella scuola di Maria De Filippi.

Aaron riceve le scuse di Wax

In un secondo momento, Wax ha compreso di avere esagerato con i termini nei confronti di Aaron.

Per questo motivo lo ha raggiunto e ha fatto mea culpa per quanto accaduto poco prima. Inoltre il cantante ha riferito di non pensare veramente quello che ha detto sul compagno di scuola: "Ti chiedo scusa".

Sebbene Wax sia arrivato con le buone intenzioni, questa volta Aaron ha deciso di non credere alle parole del cantante. Secondo lui ha tenuto nascosto il guanto di sfida lanciato da Arisa solo ed esclusivamente per metterlo in difficoltà nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria.