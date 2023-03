I più attenti spettatori di Uomini e donne hanno notato l'assenza di un cavaliere nelle ultime puntate che sono andate in onda: Ivan Di Stefano non figura nel parterre maschile del dating-show da qualche giorno e in queste ore si è scoperto perché.

Lorenzo Pugnaloni ha intervistato l'imprenditore per il sito Tvpertutti.it e ha appreso che è stato lui ad abbandonare la trasmissione per amore: l'ex spasimante di Tina Cipollari, infatti, ha deciso di uscire dal cast per frequentare Gloria Nicoletti, vecchia conoscenza di Riccardo.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre in rete circolando insistenti indiscrezioni sulla rivoluzione che potrebbe esserci nel cast Over di Uomini e Donne dopo le vacanze estive, un protagonista di quest'anno spiazza tutti facendo un inaspettato annuncio.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto una chiacchierata con Ivan, il cavaliere che pochi mesi fa si è relazionato a Tina e ha quasi rischiato di diventare un suo corteggiatore. Visto che gran parte del pubblico ha notato la sua assenza nelle ultime puntate, l'uomo ci ha tenuto a spiegare cosa è successo e perché non partecipa più al dating-show.

"Mi sono messaggiato su Instagram con un'ex dama del parterre prima dell'ultima registrazione. Dato che sono un uomo corretto e ho rispetto del programma, per Maria e per tutta la redazione, ho detto subito la verità", ha raccontato Di Stefano nell'intervista che è stata pubblicata il 22 marzo.

Le parole di Ivan

Dopo aver precisato che la redazione di Uomini e Donne si è complimentata con lui per la correttezza che ha dimostrato e che non sarebbe così diffusa, Ivan ha rivelato: "Si tratta di Gloria, una persona con la quale non ho mai parlato prima".

"Anche lei è rimasta colpita da me e ora la sto frequentando. Se son rose fioriranno", ha aggiunto l'ormai ex cavaliere del Trono Over.

Insomma, Nicoletti si è sbilanciata contattando sui social network un "collega" del suo ex Riccardo: lui, attratto sia dalla romana che dalla situazione, ha deciso di abbandonare lo studio per capire se può nascere qualcosa in più tra loro. Quando Pugnaloni gli ha chiesto di esprimere un parere su Guarnieri (l'uomo al quale Gloria ha dichiarato amore poco più di un mese fa), Ivan ha detto: "Credo che sia un po' insicuro in alcune cose.

Ricerca spesso il pelo nell'uovo".

Gli spoiler sulle puntate di Uomini e Donne

Il percorso di Ivan a Uomini e Donne, dunque, è durato poco però è stato intenso: sin da quando ha messo piede negli studi Elios, infatti, il cavaliere ha attirato l'attenzione di molte dame ma soprattutto quella di Tina. Spinta dalle autrici, dalla conduttrice e dal collega Gianni Sperti, l'opinionista ha accettato il corteggiamento di Di Stefano: i due si sono visti in camerino per un'esterna, ma la frequentazione non è andata avanti perché lui non intendeva uscire solo con lei. L'uomo si è rapportato anche a Paola, Desdemona e a Cristina, ma è stata Gloria Nicoletti l'unica a fargli "perdere la testa" tanto da spingerlo a lasciare il programma per conoscersi meglio.

In questi giorni, inoltre, su Canale 5 stanno andando in onda le ultime puntate del dating-show che sono state registrate: il cast si ritroverà sabato 25 e domenica 26 marzo per nuovi appuntamenti, durante i quali Lavinia potrebbe fare la sua scelta.

Dal 22 al 24 marzo, invece, i telespettatori di U&D assisteranno alla crisi tra Gemma e Silvio, alla segnalazione di Armando su Paola e su presunti accorti tra lei e un manager che le direbbe come comportarsi davanti alle telecamere e a una sfilata delle dama del parterre incentrata sul fascino e sulla capacità di conquista.