Lunedì 13 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata si è parlato delle ultime vicende avvenute in casa e, in particolare modo, di Nikita Pelizon. Nelle ultime due settimane Nikita ha continuato ad estraniarsi dal resto del gruppo, suscitando i sospetti degli inquilini. Alla domanda diretta di Alfonso, sul perchè la modella triestina tende ad isolarsi, lei ha risposto dicendo di sentirsi esclusa. Immediatamente i vipponi si sono scagliati contro Pelizon, accusandola di essere falsa.

Grande Fratello: Oriana, Giaele e Luca furiosi con Nikita

I toni non si sono calmati neanche dopo la diretta del Grande Fratello Vip. In cortile infatti, Giaele, Oriana e Luca Onestini, hanno iniziato a parlare dei modi, a loro detta scorretti, di Nikita Pelizon. La prima a lamentarsi è stata Giaele, la quale sostiene che l’atteggiamento di Nikita è molto strategico, dicendo: “Doveva nominare Luca Onesitni per i loro trascorsi, se non ti nomina Luca, è perchè le cose che dice non sono vere ed è una grande stratega”. A dare manforte a Giaele è stata Oriana, la quale ha rincarato la dose, accusando Nikita di strategia. Confrontandosi tra di loro, il gruppo degli spartani si dice convinto che in generale, la modella non faccia altro che giocare in modo poco leale e, dire in puntata che si sente isolata, è una mossa per farsi ben volere dal pubblico.

Oriana, prima finalista di questa edizione, ha poi sbottato ancora contro Pelizon dicendo: “Io sono dispiaciuta che lei faccia passare il messaggio di una ragazza esclusa durante il mio compleanno. Io ho chiesto a lei di farsi la foto con me, così come ho chiesto a tutti i miei compagni. Lei è bugiarda e io dopo essere andata da Antonella per farci la foto, sono andata anche da lei”.

Tra i vipponi il confronto è poi andato avanti, arrivando alla conclusione di essere quasi increduli dal comportamento di Nikita Pelizon.

Riassunto puntata GFVip 13 marzo

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 marzo è iniziata con Antonella Fiordelisi. La influencer, dopo l'uscita di Edoardo Donnamaria, squalificato nella scorsa puntata, ha affrontato dei momenti di solitudine e tristezza.

Dopo una clip divertente, per Antonella è arrivato un videomessaggio di Donnamaria e, successivamente, in occasione del compleanno della vippona, è arrivato suo padre Stefano Fiordelisi per un messaggio di auguri. Spazio poi alle emozioni, con la storia di Oriana Marzoli; una donna forte all'apparenza ma con tante fragilità. L'eliminato della puntata è stato Andrea Maestrelli il quale, grazie al biglietto di ritorno è rientrato in casa. Il televoto adesso chiede al pubblico chi si vuole mandare in finale e i nominati sono: Luca Onestini, Daniele, Nikita, Antonella, Micol, Milena e Giaele.