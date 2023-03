Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda venerdì 10 marzo su Canale5 alla consueta ora, Zuleyha ritroverà uno scorpione all'interno della villa che metterà in pericolo l'incolumità di suo figlio Adnan e degli abitanti della tenuta. Così, Hunkar traslocherà in un cottage insieme alla sua famiglia, mentre in casa Yaman avverrà una disinfestazione. Successivamente, la mamma di Demir si allontanerà dal nuovo alloggio e la signorina Altun rimarrà sola con Azize che avrà un brutto malore. La situazione costringerà la mamma di Adnan a mettersi alla guida per accompagnare la nonnina da un dottore, ma durante il tragitto la donna incinta avrà anch'ella un malore.

Infine, in un momento di distrazione, l'anziana signora sparirà nel nulla, ma arriverà Yilmaz in soccorso di Zuleyha che rischia di perdere il bimbo in grembo.

Uno scorpione minaccia la vita del piccolo Adnan

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, uno scorpione minaccerà la vita del piccolo Adnan, ma Zuleyha se ne accorgerà in tempo e porterà suo figlio in salvo. Tuttavia, la situazione degenererà poiché non sarà facile ritrovare l'animale. Pertanto, Hunkar prenderà una decisione temporanea: trasferirsi in un cottage con la sua famiglia. Inoltre, la matrona di Cukurova assumerà una squadra per disinfestare villa Yaman. Dopodiché, la signora Hunkar si allontanerà dall'appartamento in cui sta alloggiando temporaneamente con la sua famiglia.

Azize ha un malore e spaventa Zuleyha in Terra Amara

Successivamente, Azize avrà un malore che spaventerà particolarmente la moglie di Demir. Per questo motivo, Zuleyha dovrà mettersi alla guida per portare la nonnina urgentemente da un dottore per farla visitare. Tuttavia, durante il percorso, la signorina Altun si sentirà male e si allontanerà momentaneamente dall'auto per prendere un po' d'aria.

Ma proprio in quel momento di distrazione, l'anziana signora scomparirà. Nel contempo, Yilmaz passerà, casualmente, sulla stessa strada della sua ex fidanzata e la troverà priva di sensi. Infatti, la mamma di Adnan sarà vittima di una minaccia di aborto e il giovane Akkaya la accompagnerà urgentemente in ospedale dalla dottoressa Mujgan.

Hunkar vuole convincere Sermin a ritirare la denuncia

In Terra Amara, la mamma di Demir riuscirà a trovare sua nipote Sermin e cercherà di convincerla a ritirare la denuncia sporta nei confronti di suo cugino che potrebbe rischiare, addirittura, la pena capitale. Infatti, la nipote di Hunkar, nonostante sappia che Cengaver è stato assassinato da Hatip, ha voluto vendicarsi dei suoi parenti dichiarando il falso al procuratore Julide. Attualmente, però, non è noto se l'ex moglie di Sabahattin accontenterà sua zia.