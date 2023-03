Ospite del late-show di Rai 2 "Stasera c'è Cattelan", Gabriele Corsi ha annunciato chi lo affiancherà quest'anno al commento dell'Eurovision Song Contest, in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio prossimi. Si tratta della produttrice discografica Mara Maionchi, che dopo due anni subentra a Cristiano Malgioglio, attualmente impegnato come giurato del Serale di Amici di Maria De Filippi la cui finalissima (salvo variazioni) dovrebbe andare in onda su Canale 5 sabato 13 maggio.

Le prime dichiarazioni di Mara Maionchi dopo l'annuncio che sarà la commentatrice dell'Esc

Intervenuta in collegamento con "Stasera C'è Cattelan", la stessa Mara Maionchi (attualmente impegnata nelle registrazioni di "Italia's Got Talent", la cui nuova edizione approderà prossimamente su Disney Plus) ha così commentato il suo impegno come commentatrice dell'Eurovision Song Contest 2023: "Andare a Liverpool mi apre il cuore: è la patria dei Beatles, una luce nella notte. Come mi preparerò? Non lo so, non conosco gli artisti, le canzoni, non so niente. Ho un problema enorme con l'inglese: lavorerò, però, per non fare brutta figura".

Nessun consiglio da parte del "veterano" Gabriele Corsi, che spiega: "Per me è il terzo anno.

L'anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso, è molto divertente, assisti a uno spettacolo davvero pazzesco". Il conduttore e showman romano è stato al commento dell'edizione del 2021 vinta dai Maneskin e poi di quella del 2022, ospitata in Italia a Torino.

Eurovision 2023, per la gara l'Italia punta su Marco Mengoni

L'Eurovision Song Contest, in diretta dalla Liverpool Arena nel Regno Unito (che ospita la kermesse al posto dell'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, ma impossibilitata a organizzare la competizione) il 9 e 11 maggio con le due Semifinali, emesse in Italia da Rai 2, e sabato 13 Maggio con la finalissima in diretta su Rai 1.

Direttamente in finale si esibirà Marco Mengoni, che si è guadagnato di diritto la possibilità di rappresentare l'Italia all'ESC in quanto vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Due Vite". Per il cantautore di Ronciglione si tratta di un ritorno: ha già partecipato all'Eurovison 10 anni fa, classificandosi settimo nella graduatoria finale con "L'Essenziale", brano che aveva precedentemente vinto l'edizione 2013 del Festival di Sanremo condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto.