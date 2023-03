Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa, regalando grandi emozioni ai propri fan. Nel corso del prossimo appuntamento dell'8 marzo non potranno mancare assolutamente nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In modo particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ezio e Veronica. Nonostante gli alti e bassi nella loro relazione, i due si ritrovano a collaborare per il bene di Gemma. Quest'ultima è incinta ed entrambi si stanno prendendo cura di lei, cercando di convincere Carlos ad assumersi tutte le proprie responsabilità.

Purtroppo, però, questi eventi stanno impedendo al signor Colombo di parlare chiaramente con la sua compagna per confessare i suoi sentimenti nei confronti dell'ex moglie.

Gloria viene a sapere della giovane Venere del Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con 'Il Paradiso delle signore', dopo tanti tentativi per contattare Carlos in Argentina, alla fine è proprio la nonna di quest'ultimo a chiamare personalmente Ezio. Tuttavia, questi non è in casa. Gemma, nel frattempo, continua ad essere particolarmente preoccupata per tutta questa situazione. Non sa proprio cosa aspettarsi.

Intanto, anche Gloria viene a conoscenza della sua gravidanza. D'altronde, è pur sempre una persona vicina alla famiglia Colombo-Zanatta.

Purtroppo, però, non appena Veronica viene a sapere che anche lei è stata messa al corrente di tutto non reagisce per niente bene. Non vuole che si intrometta in certe questioni che non la riguardano in prima persona.

Scontro acceso tra Vittorio e Matilde

Successivamente, nonostante la discrezione avuta da Irene nel tentare di mantenere nascosta la sua relazione con Alfredo, i loro atteggiamenti ambigui non sfuggono agli occhi attenti di Armando.

Questi, infatti, inizia a sospettare che tra loro ci sia del tenero.

Nel frattempo, Matilde non ce la fa a lasciar correre quanto accaduto. Non ha affatto apprezzato la pubblicazione dell'articolo di Diletta sulla copertina del Paradiso Market. Pertanto, avendo due visioni completamente differenti, tra Matilde e Vittorio scoppia una discussione molto accesa.

Infine, dopo essere riuscito a parlare con la nonna di Carlos, che si trova in Argentina, Ezio decide di cambiare idea. Non vuole più partire per convincerlo ad assumersi le responsabilità di padre in quanto Ezio ha avuto una conversazione a dir poco spiacevole ed umiliante con la nonna di Carlos. Pertanto, preferisce pensare ad un altro piano per poter aiutare la giovane Zanatta a prendersi cura di questa creatura che porta in grembo.