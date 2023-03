Giaele De Donà è la terza finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sin qui una finale tutta al femminile nel Reality Show targato Mediaset. La modella infatti, ha fatto seguito ad Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Per la moglie di Bredford, quella di ieri, lunedì 20 marzo 2023, è stata così una puntata piena di tante ed intense emozioni.

L'obiettivo di giungere sino al termine del programma è stato un traguardo che Giaele De Donà ha sempre desiderato sin dall'inizio di questa avventura nella casa più spiata d'Italia. Pianti di gioia nel corso della diretta per l'imprenditrice che ha avuto anche la soddisfazione di poter condividere il risultato incontrando sua madre, Tatiana.

La soddisfazione di Giaele De Donà

Ritrovandosi in cortiletto, assieme ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà ha espresso tutta la sua felicità per aver avuto la possibilità di vedere sua madre ritornare a sorridere. Era molto tempo che l'imprenditrice non vedeva sua mamma con quella gioia negli occhi che il tempo e le varie vicissitudini della sua vita le avevano portato via. Con il sorriso stampato sul viso, la modella ha evidenziato la sua soddisfazione e, non riuscendo a contenere le sue emozioni si è definita fiera della sua avventura nel reality show targato Mediaset: "È la prima cosa che faccio completamente da sola", aggiungendo di aver sempre vissuto dietro al marito Bredford. La notizia è stata accolta dagli altri concorrenti del loft di Cinecittà con un brindisi per festeggiare l'imprenditrice che ha ringraziato i suoi compagni per aver reso questo momento indimenticabile.

Raggiungere la finale del GF Vip 7 è stato un risultato molto importante per lei. La gieffina ha proseguito dopo la diretta a mostrare la sua felicità accolta dai gesti affettuosi della showgirl sudamericana che le è stata sempre accanto in ogni momento delicato della sua esperienza. Le due concorrenti del programma si sono strette in un forte abbraccio.

Giaele gioiosa per sua madre Tatiana

Successivamente, insieme ad altri gieffini, l'imprenditrice ha proseguito nell'esternare tutta la sua soddisfazione per quanto successo in puntata. Non solo la finale raggiunta ma, soprattutto, aver visto la madre gioiosa e con tanta voglia di vivere e combattere. La modella, dialogando con Alberto De Pisis e Luca Onestini si è definita orgogliosa di rappresentare la motivazione della gioia di sua madre Tatiana: "Vederla così è stata la vittoria della mia vita", ha affermato contenta e soddisfatta. La speranza per Giaele De Donà è che il sorriso del genitore visto nel corso della diretta non si spenga e che anche quando terminerà il reality show potrà regalarle altri momenti di felicità.