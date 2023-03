Sono svariati gli intrighi e i colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara, trasmessa su Canale 5. Dagli spoiler dei nuovi episodi in programmazione tra qualche settimana, si evince che avrà inizio una disputa tra Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e quest’ultima ingaggerà un investigatore privato per far venire alla luce i segreti della rivale.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli non vuole più sposare Hunkar

Nelle prossime puntate, Behice sarà decisa più che mai a conquistare Fekeli (Kerem Alışık): quest’ultimo però avrà occhi soltanto per il suo vecchio amore Hunkar.

La situazione prenderà però una piega diversa: Zuleyha Altun rivelerà all'uomo che era stata proprio Hunkar a far finire la su storia d’amore con Yilmaz tramite diversi inganni, così Fekeli sarà molto turbato e rinuncerà a sposarsi con Hunkar.

La rottura definitiva arriverà, quando Hunkar vuoterà il sacco a Fekeli dicendogli che in realtà il vero padre di suo nipote Adnan è Akkaya: anche se sarà sconcertato, Ali Rahmet dovrà mantenere il silenzio sulla scoperta appena fatta, avendo giurato sul piccolo Kerem Ali, il bambino di Mujgan (Melike İpek Yalova).

Ali Rahmet ha un infarto, la signora Yaman vuole ottenere informazioni sul passato di Behice

A questo punto Fekeli avrà un infarto e a salvarlo ci penserà Behice, praticandogli una respirazione bocca a bocca grazie alle istruzioni che riceverà al telefono dal dottor del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale, Ali Rahmet si riprenderà e sarà riconoscente alla zia di Mujgan, intitolando in suo nome una scuola elementare: questo gesto finirà per scatenare la furia di Hunkar.

Successivamente la signora Yaman incontrerà l’investigatore privato Kenan e gli ordinerà di fare delle indagini sul passato di Behice: l’obiettivo di Hunkar sarà quello di riuscire a scoprire se la sua rivale in amore sia stata sposata e se abbia commesso delle azioni compromettenti per poterla mettere alle strette.

Mujgan cambia atteggiamento con Yilmaz su consiglio della zia Behice

Intanto Behice non perderà l’occasione per dare dei consigli alla nipote Mujgan. Quest’ultima sarà sempre più ossessionata da Zuleyha: un giorno la dottoressa Hekimoğlu accuserà la rivale di vedere in segreto suo marito Yilmaz, venendo prontamente smentita.

L'uomo a questo punto sarà preoccupato per la moglie e la convincerà a rivolgersi a uno specialista: Mujgan farà un passo indietro durante una conversazione con il collega Sabahattin.

Infine, su invito della zia Behice, la dottoressa Hekimoğlu cambierà atteggiamento nei confronti di Yilmaz per non far finire il loro matrimonio.