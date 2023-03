La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 2 marzo su Canale 5 è stata piuttosto movimentata. Dopo gli avvicinamenti fra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia (ormai uscita dalla casa), la rottura tra lui e Antonella Fiordelisi è stata inevitabile e quindi il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di chiamarli in studio per un ulteriore confronto.

Dopo pochi minuti i vari coinquilini hanno iniziato a discutere, accavallando ripetutamente le voci l'una sull'altra, e il conduttore li ha definiti come maleducati.

Il confronto tra Antonella e Donnamaria, poi l'ira di Alfonso Signorini

La prima a entrare in studio è Antonella, la quale ribadisce che, nonostante provi ancora amore per Edoardo, non riesce a perdonargli ciò che ha fatto e che le risulta impossibile, adesso, fidarsi nuovamente di lui.

Poco dopo entra anche Edoardo che, in modo ironico, saluta l'opinionista Sonia Bruganelli definendola "la sua amica". Ben presto, stanco dei continui richiami, Signorini sbotta: "Ma come si fa? Sto parlando con te, ti sembra educato salutare di qua e di là senza ascoltare? Sei qua con me, se ti sta bene rimani altrimenti puoi anche ritornare a casa".

Il confronto prosegue e il conduttore gli rivolge la medesima domanda posta ad Antonella prima del suo arrivo: "Ami ancora Antonella?

" e Donnamaria risponde: "Per lei provo un sentimento molto forte, è bellissima ma il problema è il nostro rapporto, non il nostro sentimento."

Intervento di Murgia e Antonino durante il confronto

Alfonso decide, inoltre, di chiamare in causa Nicole Murgia, eliminata nella precedente puntata, la quale dice ad Antonella che ha stancato tutti con il suo vittimismo.

Poi viene chiesto il parere di Antonino, il quale dice di ritienere l'atteggiamento di Edoardo "infantile e incivile."

Dopo il loro intervento, Alfonso fa rientrare in casa Antonella ed Edoardo ma la discussione riprende poco dopo anche all'interno della casa, coinvolgendo alcuni concorrenti.

Alfonso Signorini furioso anche con altri concorrenti

Al dibattito prendono quindi la parola anche Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. I toni si accendono, le voci e le grida si accavallano e il conduttore, giunto ormai, ai limiti della sopportazione, esplode contro tutti: "Siete maleducati, così è impossibile lavorare".

Prova a richiudere l'argomento ma Donnamaria riprende a parlare interrompendo Alfonso Signorini che, infuriato inveisce: "Donnamaria basta! Mi costringete a togliervi la parola! Se dico basta è basta! Chi guida il programma? Io. Vuoi venire tu al mio posto? Ma che roba! A casa tua non ti hanno insegnato l'educazione? Ma dove siamo? Siete profondamenti maleducati quando vi comportate così.

Parlerete quando io vi darò parola".

Anche l'opinionista Sonia Bruganelli ha avuto delle cose da dire, in particolare ad Edoardo Tavassi, definendolo un personaggio "opportunista, subdolo, manipolatore e burattinaio" soprattutto nei confronti dei concorrenti che hanno una "scarsa personalità".