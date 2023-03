Carolina Crescentini, l'attrice che interpreta la direttrice del carcere Paola Vinci, lascia definitivamente Mare Fuori e saluta tutti con un video postato sul suo profilo. Dopo la messa in onda su Rai 2 della puntata di mercoledì 8 marzo che la vede abbandonare l'ipm per un'indagine relativa alla sua gestione del carcere, l'attrice ha voluto ringraziare i fan per l'affetto mostrato. In tantissimi infatti hanno amato il suo personaggio e si sono affezionati a 'punto e virgola', come viene chiamata dai ragazzi nell'istituto penitenziario minorile.

Il saluto di Carolina Crescentini ai fan di Mare Fuori in un video

L'attrice ha pubblicato il filmato sul suo profilo instagram. Crescentini ha salutato il cast, i registi e la produzione e ringraziato il pubblico della serie che ormai è diventata virale sui social. Queste le sue parole tra applausi, abbracci e un mazzo di fiori regalato alla direttrice del carcere:

"Divertitevi. Lacrime vere, questa è la stagione più straziante di Mare Fuori".

Nel post sui social Crescentini ha ringraziato per l'avventura meravigliosa che gli è capitata citando alcuni della produzione come Cristiana Farina e Maurizio Careddu che le hanno consentito di interpretare questo personaggio che definisce 'unico'.

Poi fa un appello a tutti: "Grazie amici miei per avermi insegnato tanto.

Mi mancherete tantissimo. Grazie Milena Cocozza, Ivan Silvestrini e Carmine Elia per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l'Ipm".

Tra i commenti spicca quello di Matteo Paolillo, l'attore che interpreta Edo nella serie Mare Fuori, che scrive: "Sei stata un faro".

Anche Valentina Romani (Natizda nella fiction) si unisce ai ringraziamenti: "Siete unica Dottorè"

Quasi impossibile sperare in un suo ritorno. Nel corso delle stagioni abbiamo visto il personaggio della direttrice cambiare e abbiamo conosciuto la sua storia personale (l'incidente e la perdita del bambino). A seguito di un'indagine viene sospesa dal suo incarico e viene sostituita dall'educatrice Sofia Durante.

Alla direttrice, delusa dai detenuti, non resta che lasciare Napoli e accettare il trasferimento al Nord.

Alcune curiosità su Carolina Crescentini

L'attrice è nata a Roma nel 1980 e ha diverse esperienze televisive alle spalle. È del segno zodiacale dell'Ariete ma questa non è l'unica curiosità su Carolina Crescentini. Intervistata a Belve (programma di Rai2 con la Fagnani) ha anche commentato alcune scene di sesso e le difficoltà nel girarle non solo in Mare Fuori ma anche nella serie Boris dove interpretava Corinna Negri:

"Se è necessario a livello drammaturgico, le faccio. Ma di solito non servono a niente".