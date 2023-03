La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, evidenziano che la gravidanza di Gemma indurrà Veronica e Teresio a decidere di rintracciare Carlos a Buenos Aires, scoprendo poco dopo che il ragazzo sta per sposarsi. Ezio, sulle prime, vorrà andare in Sud America per parlare con Carlos e spingerlo a prendersi le proprie responsabilità con Gemma, ma dopo un dialogo telefonico con la signora Garcia farà marcia indietro in tal senso.

La signora Zanatta e il compagno, quindi, opereranno una dolorosa scelta per evitare che la Cavallerizza del Circolo cresca il bebè da sola. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Gemma potrebbe aver mentito in quanto sarebbe incinta di Marco e deciderebbe di liberarsi da un peso confidando tale fardello all'amico Roberto.

Roberto potrebbe scoprire che Gemma è in dolce attesa

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, il pubblicitario Landi inizierà a sospettare che Gemma sia incinta. Anziché chiederlo esplicitamente alla stessa, Roberto potrebbe soffermarsi semplicemente ad osservare i comportamenti dell'amica arrivando probabilmente ad avere un riscontro oggettivo dei suoi sospetti.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi e considerando l'integrità morale dimostrata dal personaggio di Roberto nella fiction daily targata Rai, appare poco plausibile che lo stesso sbandieri ai quattro venti la scoperta, anzi apparirebbe più probabile che la custodisca gelosamente.

Gemma potrebbe confidare a Roberto di aspettare un figlio da Marco

Se Roberto dovesse arrivare alla conclusione che Gemma è incinta, probabilmente la storyline si evolverebbe con l'ammissione della Cavallerizza del Circolo.

La Venere dell'atelier milanese, però, potrebbe aggiungere un particolare da non sottovalutare inerente al padre del bimbo che porta in grembo.

Gemma, difatti, confiderebbe a Roberto di aspettare un figlio da Marco, magari aggiungendo di aver mentito dicendo di essere incinta di Carlos per non inasprire nuovamente i rapporti con la sorellastra Stefania e col patrigno Ezio.

La cena organizzata per il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, in occasione del suo ritorno a Milano, non avrebbe portato soltanto a un feeling ritrovato tra lo stesso e l'ex fidanzata Gemma da semplici amici, ma anche a una fugace e segreta parentesi passionale.

Gemma aspetta un bambino da Marcos o da Carlos?