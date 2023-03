Tempo di notizie inaspettate e rivelazioni nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7. In particolare, nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile 2023 Marco confesserà il motivo del suo ritorno in Italia senza Stefania. Intanto, il grande magazzino si avvierà verso dei cambiamenti: una collaborazione tra Vittorio ed Ezio e la vendita del Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 3 al 7 aprile: Roberto e Gemma decidono di sposarsi

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 3 al 7 aprile 2023 Roberto informerà Vittorio del suo imminente matrimonio con Gemma.

Poi inviterà quest'ultima ad andare al Circolo per il debutto in società da fidanzati. Tuttavia, la situazione si complicherà con l'arrivo inaspettato di Marco. Nel frattempo, al grande magazzino si consumeranno dei drammi sentimentali: Vito si struggerà per Maria che non vorrà perdonarlo, mentre Francesco (invaghitosi della giovane stilista) e Clara (innamorata di Alfredo) condivideranno le loro pene d'amore. Intanto, Ezio proporrà a Conti una collaborazione tra il Paradiso e la sua azienda.

Trame Il Paradiso delle signore 3-7 aprile: Adelaide riceve una tragica notizia dall'estero

Le anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023 rivelano inoltre che Adelaide riceverà una spiacevole notizia. Una sua vecchia amica che vive all'estero è in fin di vita.

La donna, scioccata per la notizia, si confiderà con Marcello. Al Paradiso delle signore Vito cercherà di farsi perdonare da Maria. Per iniziare, il contabile chiederà scusa a Francesco. Intanto, Alfredo chiederà ad Irene di sposarlo, ma la ragazza si prenderà del tempo e deciderà di invitarlo a cena con la sua famiglia. Nel frattempo, Vittorio accetterà la proposta di Ezio e, in questo modo, si svincolerà dalla ditta Palmieri, mentre Umberto prenderà la decisione di vendere a Vittorio il Paradiso Market.

Tuttavia, se il direttore non riuscirà a trovare una squadra adatta, la rivista potrebbe non essere più pubblicata. Marco apprenderà la notizia e proporrà a Tancredi di acquistarla.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7, puntate 3-7 aprile: Marco e Gemma nascondono un segreto

Marco confesserà di essere tornato a Milano perchè lui e Stefania non stanno più insieme.

Ezio scoprirà il motivo della rottura. Nel frattempo, Adelaide deciderà di partire con Marcello, ma Italo le consiglierà di affrontare da sola il tragico evento. Stando alle anticipazioni, la contessa rifletterà sulle parole del fidato maggiordomo, riservando a Barbieri una spiacevole sorpresa. Intanto, al Paradiso delle signore Francesco scriverà a Maria una lettera in cui le confesserà i suoi sentimenti. La missiva, tuttavia, verrà intercettata e letta da Vito, il quale si infurierà e aggredirà il giovane Rizzo. Anche Gemma verrà a conoscenza della rottura tra Marco e Stefania. Ciò, però, non cambierà il fatto che la ragazza avrà iniziato a considerare l'ex solo un amico e che quest'ultimo dichiarerà di essere ancora innamorato della giovane Colombo. Tuttavia, emergerà che i due sono legati da un segreto che riguarda entrambi.