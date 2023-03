Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore': la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta nel nostro paese l'8 dicembre 2015 su Rai 1. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 13 al 17 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Gemma riguardante il suo bambino, sull'idea di Matilde di ingrandire il mercato del Paradiso, sul supporto di Don Saverio alla carriera ciclistica di Clara e sul matrimonio di Ludovica e Ferdinando.

Umberto aiuta Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Gemma continuerà a rifiutare di accettare l'idea di Ezio e Veronica di crescere il bambino come se fosse il loro. La giovane, infatti, si prenderà del tempo per riflettere su come crescere il figlio da sola. Gemma contatterà una ragazza madre per poi prendere un'importante decisione per il suo futuro che coinvolgerà anche quello di Ezio e Gloria. Umberto cercherà di capire se Matilde abbia preso una decisione su da che parte stare in merito al progetto riguardante Tancredi. La donna sarà molto indaffarata nel trovare un modo per risollevare le sorti finanziare del Paradiso. Per questo motivo, sarà costretta a chiedere aiuto a Guarnieri per esportare i vestiti da sposa del Paradiso all'estero.

Elvira si preparerà ad affrontare le lezioni di guida, mentre Don Saverio inizierà a sospettare che Clara si stia nuovamente allenando nel ciclismo. Più tardi, il prete si arrabbierà con Armando, dopo aver letto un articolo sul giornale in cui Clara è definita "una promessa del ciclismo". Dopo aver minacciato di rimandare la nipote al paese, Don Saverio capirà i desideri di Clara e deciderà di supportarla.

Matilde racconta il segreto del marito

Elvira verrà bocciata all'esame pratico di guida, mentre Gloria inizierà a pensare ad un cambiamento radicale nel suo stile di vita. Diletta si presenterà in ufficio da Vittorio con un cesto da picnic per invitarlo a trascorrere del tempo insieme. Conti sarà molto entusiasta dell'idea avuta da Matilde e le chiederà di lanciare il marchio del Paradiso su scala internazionale.

Maria e Vito inizieranno a sospettare che Irene e Alfredo si siano fidanzati. Nel frattempo, quest'ultimo chiederà alla fidanzata di rendere pubblica la loro relazione se non vuole che lui la lasci. Per non perderlo, Irene farà un gesto eclatante. Ferdinando dirà a Ludovica di volersi sposare presto, mentre quest'ultima gli chiederà del tempo dopo aver visto Marcello insieme ad Adelaide. Quest'ultimo, si renderà conto della freddezza della sua ex, dimostrando che c'è ancora qualcosa di irrisolto fra di loro. Sospettoso, Marcello chiederà informazioni a Flora che non gli dirà nulla di che.

Matilde sarà in difficoltà se schierarsi dalla parte di Vittorio o di Tancredi. Alla fine, la donna deciderà di raccontare i piani del marito al Conti. Marcello scoprirà che Ludovica sposerà Ferdinando.