Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 9 marzo, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su Vittorio. Da quando ha deciso di far pubblicare l'articolo di Diletta in copertina Vittorio ha attirato le critiche di molte persone, tra le quali Adelaide e Matilde. Le due donne, sin da subito, si sono opposte a causa della tematica affrontata all'interno dell'articolo.

Tuttavia, il pubblicitario, andando contro il loro volere, si è assunto l'intera responsabilità, credendo fortemente di poter coinvolgere maggiormente le lettrici.

Folla inferocita dinanzi al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito alla pubblicazione dell'articolo di Diletta, una folla inizia a manifestare dinanzi il magazzino. Si tratta di donne fortemente contrariate di fronte alla tematica divulgata dalla rivista del Paradiso Market. Pertanto, Vittorio e Don Saverio si aiutano a vicenda per fronteggiare questa difficile situazione che si è venuta a creare inaspettatamente. Per fortuna, nonostante si fosse mostrata contrariata alla decisione del giovane pubblicitario, Matilde decide comunque di aiutarlo: le verrà in mente un piano infallibile.

Nel frattempo, osservando attentamente gli atteggiamenti di Salvo, le Veneri pensano che questi possa essere seriamente interessato ad Elvira. D'altronde, quest'ultima sta cercando in tutti i modi di attirare la sua attenzione e di trascorrere quanto più tempo possibile in sua compagnia.

Tempo di discussioni al Paradiso delle Signore

Successivamente, Roberto fa una proposta a Mario: aprire un locale insieme. In questo modo, potrebbe realizzarsi il suo sogno. Intanto, Veronica ha il dente avvelenato nei confronti della capocommessa del Paradiso. Difatti, dopo aver saputo che Gloria ha scoperto della gravidanza di sua figlia, ha deciso di affrontarla apertamente.

Tra le due vi è un duro scontro poiché Zanatta non vuole assolutamente che si intrometta nelle loro vite.

Infine, Ludovica deve parlare con Adelaide di affari che riguardano il Circolo. Non riuscendo a trovarla da nessuna parte, decide di andare direttamente a Villa Guarnieri. Purtroppo, però, davanti a lei si apre uno scenario al quale non avrebbe mai voluto assistere. Ludovica trova Marcello in compagnia di Adelaide e le è subito tutto più chiaro. Capisce che la loro complicità così forte è dovuta ad un legame che va oltre la semplice collaborazione professionale.