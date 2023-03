Il Paradiso delle Signore sarà pieno di intrecci nella prima settimana di aprile. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 rivelano che sul grande magazzino milanese sta per abbattersi un'altra tempesta. Questa volta a rischio sarà la rivista. Umberto sarà deciso a vendere il Paradiso market, ma non darà abbastanza tempo a Vittorio. A questo punto entrerà in scena Tancredi. Intanto Marco, il cui arrivo spiazzerà tutti, rivelerà che cosa è accaduto tra lui e Stefania. Davanti alla notizia Ezio e Veronica preferiranno tenere Gemma all'oscuro da tutto, ma non ci riusciranno.

Nel frattempo Francesco si avvicinerà sempre di più a Clara e le rivelerà di provare qualcosa per Maria. Spinto dalla nuova amica a dichiararsi, il giovane Rizzo andrà incontro a uno spiacevole guaio. Spazio anche alla Contessa di Sant'Erasmo, che apprenderà che una sua amica sta per morire.

Il Paradiso delle signore puntate dal 3 al 7/4: Gloria ed Ezio non vogliono dire a Gemma che Marco è single

Le nozze tra Gemma e Roberto inizieranno a prendere forma. A questo punto al pubblicitario Landi non resterà altro da fare che informare Vittorio Conti della cosa, rivelandogli le ragioni che li hanno condotti i a propendere per questa decisione. Successivamente Roberto porterà Gemma al Circolo, in modo che possano fare il loro ingresso ufficiale in società, ma l'arrivo di Marco li spiazzerà.

Marco dovrà rendere conto delle ragioni che lo hanno spinto a lasciare gli Stati Uniti d'America. A quanto pare le spiegazioni del ragazzo non convinceranno il fratello Tancredi. Vedendolo sospettoso, Marco confesserà che lui e Stefania si sono lasciati. Veronica ed Ezio preferiranno non dire nulla a Gemma in merito alla fine della storia d'amore tra Stefania e Marco, ma la giovane Zanatta scoprirà tutto lo stesso.

Nonostante una verità che riguarda entrambi, Gemma vedrà Marco come un amico, mentre lui ammetterà di essere ancora innamorato di Stefania.

Il Paradiso delle signore trame al 7/4: Marco chiede al fratello di comprare il Paradiso market

Il nuovo grande magazzino sta per aprire i battenti e Vittorio dovrà far fronte a un grosso problema.

La ditta Palmieri, che da sempre rifornisce il Paradiso delle signore, passerà al negozio rivale, così Conti dovrà pensare a un rimpiazzo. Chi confezionerà i nuovi abiti del Pds? Ezio si farà avanti, visto che da poco ha aperto una sua fabbrica.

Mentre la collaborazione tra Ezio e Vittorio prenderà corpo, Matilde verrà a sapere che il direttore Conti si è svincolato dalla ditta Palmieri.

Un nuovo problema sta per abbattersi sul Paradiso market; Umberto vorrà vendere la rivista a Vittorio, ma li darà poco tempo per trovare una soluzione e ciò potrebbe far saltare la pubblicazione del nuovo numero. Marco verrà a scoprire che la rivista potrebbe essere eliminata, perciò chiederà a suo fratello di acquistarla.

Vito intercetta la lettere di Francesco e si arrabbia nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Dopo aver scoperto il segreto di Vito nel peggiore dei modi, tra lui e Maria Puglisi calerà il gelo. Il contabile sarà affranto per Maria, ma la sarta non sembrerà intenzionata a perdonarlo e sfogherà il suo malcontento con Francesco Rizzo. Vito, però, non vorrà gettare la spugna e cercherà di riconquistarla a tutti i costi.

Nel frattempo Francesco inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Clara. I due giovani si confideranno i relativi amori non corrisposti, chi per Maria e chi per Alfredo, anche se Clara non ne farà il nome. La Venere spingerà il ragazzo a non nascondere i suoi sentimenti.

Francesco scriverà una lettera a Maria dichiarandole il suo amore. La situazione prenderà una piega sgradevole quando Vito intercetterà la missiva e aggredirà Francesco.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 3-7/4: un'amica di Adelaide sta per morire, Irene riceve una proposta di matrimonio

Spazio anche ad Adelaide che sarà terrorizzata a causa di una notizia preoccupante. La contessa dirà a Marcello che una sua cara amica sta per morire e che si trova all'estero, ma in realtà c'è dell'altro a turbarla. La contessa e Barbieri si accingeranno a lasciare insieme Milano, ma Italo le consiglierà di partire da sola. Il giorno della partenza Marcello resterà spiazzato da una brutta sorpresa.

A quanto pare anche per un'altra coppia si avvicinano i fiori d'arancio. Alfredo farà la proposta a Irene, ma non riceverà subito una risposta. Successivamente la Venere inviterà il magazziniere a una cena di famiglia.