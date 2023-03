Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese creato da Bea Schmidt evidenziano che Christoph, nonostante il parere contrario di Werner, inscenerà un finto attentato per colpire Robert con lo scopo di incastrare Ariane. Il sicario assoldato dal padre di Tim, però, sparerà sul serio all'albergatore, il quale fortunatamente presenterà soltanto una lieve ferita d'arma da fuoco. La polizia si presenterà all'hotel di lusso arrestando la dark lady per l'attentato a Robert, mentre quest'ultimo inizierà a temere che la partner abbia realmente potuto tentare di ucciderlo.

André, invece, proporrà a Josie di collaborare con lui per scrivere il nuovo libro di ricette a patto che la ragazza lo stupisca in ambito culinario. La figlia di Yvonne si metterà alla ricerca di una particolare erba di montagna per i suoi dolci, ma per farlo avrà bisogno di Paul. Il direttore amministrativo e l'aspirante cuoca, perdendo la cognizione del tempo, trascorreranno insieme la notte in baita.

Robert temerà che Ariane abbia davvero provato a ucciderlo

Le trame di Tempesta d'amore anticipano che Werner e Christoph non sopporteranno la vicinanza tra Robert e Ariane sia sul piano sentimentale che su quello professionale, decidendo di correre ai ripari per incastrare la donna.

A fronte di ciò Christoph proporrà al socio di assoldare un sicario per un finto attentato ai danni di Robert, per poi far ricadere la colpa su Ariane.

Werner si dimostrerà ovviamente contrario, ma il padre di Tim proseguirà nel suo diabolico piano.

Quando verrà messo in atto il piano il sicario anziché mancare Robert lo colpirà di striscio con un proiettile e come preventivato da Christoph, le colpe del finto attentato ricadranno su Ariane e quest'ultima sarà arrestata dalla polizia.

Robert, sebbene a parole palesi l'innocenza della partner, inizierà a temere che la dark lady abbia davvero provato a togliergli la vita.

Paul e Josie trascorreranno la notte assieme in baita di montagna

André proporrà a Josie di aiutarlo a scrivere il nuovo libro di ricette, ma a una condizione: dovrà impressionarlo con qualche delizioso dessert.

La giovane Klee, vogliosa di prendere parte al ricettario, si metterà alla ricerca di un'erba di montagna per creare i suoi dolci, ma per farlo chiederà con successo l'aiuto all'amico Paul.

Immersi entrambi nella ricerca di tale erba, Josie e Paul perderanno la cognizione del tempo, e saranno costretti a trascorrere insieme la notte nella baita di montagna, suscitando una furente gelosia in Constanze.