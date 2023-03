Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 19 marzo su Canale 5 Demir uscirà dal carcere grazie alla ritrattazione di Sermin che testimonierà a suo favore. Intanto Hatip inizierà a progettare la fuga poiché temerà la vendetta del signor Yaman. Successivamente il figlio di Hunkar tornerà a casa e, convinto che sua moglie potesse essere scappata insieme ad Yilmaz, sarà costretto a ricredersi. Inoltre anche Gulten avrà qualcosa da farsi perdonare: confesserà la verità ad Akkaya la verità sulla lettera di Altun. Nel contempo Saniye, Gaffur, Fadik e Nesrin verranno interrogati dalla famiglia Yaman per quanto riguarda l'incidente l'incidente che ha coinvolto la domestica: tutti testimonieranno contro Zuleyha, tranne Gulten che dirà la verità.

Demir esce dal carcere grazie alla testimonianza di Sermin

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Sermin ritratterà l'esposto contro suo cugino e testimonierà a suo favore, scagionandolo così dall'accusa di omicidio nei confronti di Cengaver. Pertanto Demir uscirà dal carcere e potrà tornare dalla sua famiglia.

Hatip, invece, progetterà la fuga dopo che il signor Yaman è a piede libero, poiché teme che l'uomo possa vendicarsi.

Intanto Fekeli difenderà Behice sparando alle gambe di uno dei due balordi che proveranno ad avvicinarla.

Gulten confessa ad Yilmaz di non avergli consegnato la lettera

Successivamente Demir tornerà a casa dopo essere stato messo in libertà e qui si accorgerà che Zuleyha non ha mai pensato di abbandonarlo durante la sua permanenza in prigione.

Pertanto il signor Yaman chiederà scusa a sua moglie per aver creduto alle dicerie secondo le quali la donna sarebbe fuggita insieme al suo ex fidanzato.

In seguito Gulten si recherà da Akkaya e gli confesserà che, in passato, non era riuscita a inviargli la lettera della signorina Altun. Di conseguenza, la sorella di Gaffur si sentirà in colpa per il fatto che l'ex meccanico e la mamma di Adnan non stanno più insieme.

Demir caccia i coniugi Taskin dalla tenuta in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Demir e sua madre interrogheranno i domestici della tenuta per capire cos'è successo esattamente durante l'incidente che ha coinvolto Saniye: Gaffur, Fadik, Nesrin e la stessa vittima accuseranno senza timore Zuleyha di averla spinta dalle scale.

Ciononostante, Gulten deciderà di andare contro la sua famiglia e di dire la verità sull'incidente: è stata Nesrin a urtare casualmente sua cognata e a farla precipitare.

Così il signor Yaman deciderà di cacciare i coniugi Taskin dalla villa, mentre Hunkar tranquillizzerà i suoi domestici.