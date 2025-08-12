La decima stagione de Il Paradiso delle signore, in arrivo l’8 settembre 2025 su Rai 1, si prepara a sorprendere il pubblico con importanti cambiamenti nel cast e trame ricche di emozioni. Tra le novità più rilevanti spicca l’uscita di scena di Salvatore Amato, personaggio storico della soap, mentre il futuro di Elvira appare ancora incerto, alimentando le discussioni tra i fan. Ottime notizie, invece, per gli amanti dei personaggi "storici" della soap: Umberto, Adelaide e Marcello resteranno nel cast.

Addio a Salvatore Amato e il destino di Elvira Gallo

Interpretato da Emanuel Caserio, Salvatore Amato è uno dei volti più amati fin dalle prime stagioni. Il personaggio lascerà Milano [VIDEO] dopo la nascita del primogenito Andrea Maria, tuttavia non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli della sua partenza. Il destino di Elvira Gallo (Clara Danese) rimane avvolto nel mistero. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile ridimensionamento del suo ruolo, mentre altre ipotizzano trame in cui il personaggio si troverà di fronte a scelte decisive sul piano sentimentale e professionale. La sua eventuale permanenza o partenza potrebbe essere strettamente legata alle vicende di Salvatore.

Nuovi volti e ritorni attesi ne il Paradiso delle Signore

La stagione numero 10 de il Paradiso delle Signore non porterà solo addii. Tra le new entry più attese:

Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro), uomo dal passato complesso che nasconde segreti legati al mondo imprenditoriale milanese.

Caterina Rinaldi (Iuliana Calcatinci), nuova Venere che promette di portare freschezza e conflitti sentimentali.

Johnny Pastore (Mirko Lorusso), giovane ribelle della scena beat, pronto a movimentare le giornate al Paradiso.

Accanto alle novità, torneranno personaggi centrali come Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Scandalo nella famiglia Guarnieri

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore non sarà solo caratterizzata dai cambiamenti nel cast, ma si concentrerà anche su nuove trame avvincenti. Tra queste, uno scandalo scuoterà la famiglia Guarnieri, con Marta coinvolta in prima persona: verranno messi alla prova gli equilibri tra i protagonisti. Ciononostante, l'ex moglie di Vittorio Conti potrà contare sul suo fidanzato, Enrico. Un'altra storyline importante riguarda il figlio di Salvatore ed Elvira, il quale soffrirà di un’inspiegabile tosse persistente che lascia presagire un problema di salute non semplice da affrontare. Il battesimo del bambino sarà un evento centrale che unirà i personaggi del grande magazzino.