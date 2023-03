Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 27 al 31 marzo non possono mancare di certo nuovi avvincenti ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Maria. La giovane sarta si è impegnata moltissimo per creare la nuova collezione di abiti da sposa. Adesso, attende con ansia i giudizi in merito ai suoi vestiti. D'altronde, ha impiegato diverso tempo prima di ultimare ufficialmente i suoi lavori.

Gloria lascia il Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, vengono pubblicate le recensioni sugli abiti di Maria. Tuttavia, contro ogni aspettativa, sono tutte poco lusinghiere e destano preoccupazione nella giovane sarta, la quale inizia ad essere profondamente in pensiero. Intanto, Francesco ha scoperto diverse cose sul conto di Vito e vorrebbe condividerle con Puglisi, ma non gli sembra il momento più opportuno.

Successivamente, Gloria annuncia ufficialmente di voler partire il prima possibile per l'America. La sua partenza è prevista nel corso della settimana. Nel frattempo, Ludovica si decide a vuotare il sacco con Marcello e gli rivela di essere a conoscenza della sua relazione con Adelaide.

Il giovane barista fraintende e accusa la Contessa di essere stata poco attenta nel nascondere la loro storia.

Nel contempo, Matilde e Tancredi continuano a lavorare insieme al loro progetto per il magazzino, mentre Vittorio deve fare di tutto per contrastare la concorrenza. Tuttavia, è proprio a causa di quest'ultimo che i due coniugi si ritrovano a discutere animatamente.

Inoltre, il pubblicitario del Paradiso si rende conto che necessita dell'aiuto della giovane Frigerio per ultimare i suoi affari oltreoceano.

Veronica ha dei sospetti sulla capocommessa del Paradiso

Poco dopo, Elvira viene a conoscenza di una notizia alquanto sconvolgente: Salvatore ha fatto in modo che non superasse l'esame per la patente.

Pertanto, non reagisce affatto bene e resta delusa. Tutavia, Alfredo non riesce a sopportare la loro lontanza e chiede aiuto ad Irene per far sì che si riavvicinino. Intanto, Veronica sospetta che tra Ezio e Gloria ci sia qualcosa. Perciò, decide di andare fino in fondo alla questione e di indagare sul loro conto. Non appena le sue supposizioni trovano riscontro, minaccia la capocommessa del Paradiso e la intima di lasciar perdere il signor Colombo.

Successivamente, Adelaide fa di tutto per risanare il suo rapporto con Marcello, ma i suoi tentativi risultano inutili. Nel frattempo, Francesco preferisce affrontare direttamente Vito per avere delucidazioni in merito a quanto scoperto sul suo passato.

Gemma, invece, riflette sul suo rapporto con Marco. Purtroppo, però, tutte le sue speranze di poter tornare con il suo ex sembrano essere inutili. Pertanto, inizia a meditare sulla possibilità di accettare la proposta fatta da Roberto. Tuttavia, quando Veronica viene a sapere che è intenzionata a sposare il suo amico Landi, si oppone fermamente, mentre Ezio la reputa un'ottima idea.

Un'idea per salvare la collezione di abiti al Paradiso delle Signore

Dopo la loro discussione, Salvatore riesce finalmente a chiarire con Elvira. Intanto, Vittorio ha in mente un piano per poter rilanciare gli abiti da sposa di Maria. Tuttavia, a quest'ultima occorre un grande aiuto e si rivolge a Francesco. Grazie alla grande sintonia che vi è tra i due sarti, iniziano a vedersi sin da subito dei grandi risultati.

Mentre tutti sono occupati a salvare le sorti del Paradiso, Gloria si appresta a partire alla volta degli Stati Uniti.

Tancredi, invece, propone ad Adelaide di sotterrare l'ascia di guerra. Inoltre, quest'ultima riesce a riavvicinarsi a Marcello. Il loro rapporto, quindi, ritrova l'equilibrio, ma Ludovica si ingelosisce. La Contessa si riappacifica anche con la sua amica Matilde e ammette di nutrire dei sentimenti sempre più forti per il giovane barista.

Successivamente, per cercare di conoscere meglio Roberto, il signor Colombo e Veronica lo invitano a cena. Gemma, in questo modo, crede di riuscire a gettarsi alle spalle Marco, finché questi non fa nuovamente ritorno a Milano. Nel frattempo, proprio quando Vito trova il coraggio per raccontare tutta la verità sul suo passato, Maria viene a scoprirlo nel peggiore dei modi.