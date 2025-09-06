La prima settimana di messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, prevista su Rai 1 dall'8 al 12 settembre, è ricca di novità. Marcello Barbieri sorprenderà Adelaide con una proposta di matrimonio, suscitando la gelosia di Umberto Guarnieri, ancora innamorato della contessa. Nel frattempo, Fulvio Rinaldi, nuovo magazziniere con un passato doloroso, accuserà un malore, destando preoccupazione tra i colleghi. Infine, la sfilata della nuova collezione ispirata al cinema e il battesimo del piccolo Andrea segneranno momenti di grande emozione e tensione.

Marcello sorprende Adelaide con la proposta di nozze

Nei primi episodi de Il Paradiso delle Signore 10, trasmessi dall’8 al 12 settembre, Marcello sorprenderà Adelaide con una proposta di matrimonio inaspettata, lasciando tutti senza parole. Umberto reagirà con turbamento: il commendator Guarnieri è ancora legato ai sentimenti per la contessa e cercherà di ostacolare la loro storia.

Nel frattempo, Matteo trascorrerà una notte insieme a Marina Valli, mentre Salvo ed Elvira si concentreranno sui preparativi del battesimo del piccolo Andrea, che desterà alcune preoccupazioni per la sua salute.

Fulvio inizia il suo percorso al Paradiso delle Signore

Fulvio comincerà il suo lavoro come nuovo magazziniere al Paradiso delle Signore, nascondendo però la verità a sua figlia Caterina.

Per proteggerla, le farà credere di avere un ruolo più prestigioso come contabile in un’azienda milanese.

Nei primi giorni di lavoro, Fulvio cercherà di adattarsi alle nuove responsabilità, mostrando impegno e attenzione ai compiti quotidiani. Tuttavia, emergeranno subito i suoi problemi di salute: un malore improvviso preoccuperà i colleghi. A questo punto, Enrico interverrà per capire cosa stia succedendo e offrirà consigli su come gestire il rapporto con Caterina, sottolineando l’importanza di proteggere la figlia senza nascondere troppo la realtà.

Odile diventa la responsabile della Galleria Moda Milano

Odile riceverà un importante riconoscimento dallo staff della Galleria Milano Moda, diventando la nuova responsabile dell'atelier.

Questo ruolo le permetterà di assumere nuove responsabilità e prendere decisioni importanti. Presto, la ragazza proporrà a Umberto una collaborazione con Marina Valli per una sfilata imminente.

L’attrice sorprenderà tutti, decidendo di partecipare personalmente alla sfilata del Paradiso delle Signore, motivata anche dal legame sentimentale con Matteo Portelli.

Dove eravamo rimasti nella scorsa stagione

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si era chiusa con diversi colpi di scena che hanno lasciato i fan con il fiato sospeso.

In particolare Adelaide aveva fatto ritorno dall’America dopo le cure, pronta a difendere la sua storia con Marcello nonostante le manovre di Umberto. Salvo ed Elvira avevano accolto nella loro vita il piccolo Andrea, mentre Rosa era andata via da Milano.