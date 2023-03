Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 25 marzo su Canale 5 alle ore 15:00 con un triplo appuntamento, Mujgan e Yilmaz informeranno Behice e Fekeli che ben presto diventeranno genitori. Dopodiché, il giovane Akkaya raggiungerà la villa della famiglia Yaman per incontrare Zuleyha. Tuttavia, la signorina Altun deciderà di non volergli parlare. Intanto, nella tenuta di Hunkar scoppierà un'epidemia di antrace che colpirà nello specifico alcuni cavalli. Così, Demir accuserà sua madre di non essere stata in grado di gestire la villa in sua assenza.

Successivamente, Sermin deciderà di lasciare Adana, ma un imprevisto bloccherà i suoi piani. Nel frattempo, Yilmaz incontrerà la sua ex fidanzata, ma quest'ultima deciderà di non volerlo più vedere. Infine, Behice metterà gli occhi su Ali Rahmet, mentre il circolo festeggerà l'insediamento del nuovo governatore.

Yilmaz va dall'ex fidanzata inventando una scusa con Mujgan

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Yilmaz informerà la sua famiglia che Mujgan è in dolce attesa e ben presto diventeranno genitori. Subito dopo, il figlioccio di Fekeli uscirà di casa dicendo a sua moglie di dirigersi in fabbrica, ma in realtà si recherà alla tenuta Yaman per incontrare Zuleyha. Tuttavia, la mamma del piccolo Adnan non vorrà rivolgergli la parola dopo aver aspettato, invano, che lui si presentasse all'appuntamento per fuggire e cominciare una nuova vita insieme.

Intanto, nella tenuta di Demir, i cavalli inizieranno ad ammalarsi e, in seguito ad un'attenta analisi, si scoprirà che sono stati colpiti da un'epidemia di antrace e che molti di loro dovranno essere abbattuti. Di conseguenza, il signore di Cukurova si scaglierà contro sua madre accusandola di non aver saputo gestire la tenuta in sua assenza.

Sermin scopre di non poter lasciare Cukurova

Successivamente, Sermin, dopo aver ottenuto una lauta somma di denaro da parte di sua zia per ritrattare la testimonianza contro Demir, deciderà di partire per la Francia e buttarsi alle spalle tutto quello che è accaduto in questi anni a Cukurova. Ciononostante, quando la donna si recherà in banca per prelevare i soldi necessari al viaggio, scoprirà che i suoi fondi sono stati nuovamente bloccati dal tribunale.

Nel frattempo, Saniye rifiuterà di parlare con Gulten, poiché scoprirà che è stata la ragazza a chiedere a Zuleyha di far tornare i suoi familiari alla tenuta. Inoltre, anche Hunkar eviterà di parlare con suo figlio Demir dopo che quest'ultimo l'ha accusata di non essere stata in grado di badare agli animali.

Zuleyha Altun rifiuta Yilmaz: non vuole più vederlo

Nella parte finale della puntata di Terra amara, il giovane Akkaya incontrerà la sua ex fidanzata per spiegarle il motivo per cui non si è presentato all'appuntamento in tempo: Mujgan è incinta. A questo punto, la signorina Altun rifiuterà l'uomo e andrà via con la chiara intenzione di non volerlo più vedere. Infine, Behice metterà gli occhi su Fekeli, mentre il circolo festeggerà l'elezione del nuovo governatore di Cukurova.