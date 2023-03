Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 29 marzo su Canale 5 alle 14:10, Mujgan ripenserà circa la questione dell'aborto e sceglierà di tenere il bambino. Inoltre, la dottoressa deciderà di partire per l'America e lasciare definitivamente Yilmaz che è ancora innamorato di Zuleyha. Intanto, Demir caccerà Gaffur dalla tenuta e nominerà Saniye come nuova capo bracciante. Successivamente, Sermin rilascerà alcune dichiarazioni sconcertanti contro la famiglia Yaman. Per questo motivo, Demir e sua moglie escogiteranno un piano per salvare la propria reputazione e quella dei loro parenti.

Mujgan decide di partire per l'America e lasciare Yilmaz

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Mujgan ripenserà alla questione dell'aborto e deciderà di non volersi negare la possibilità di diventare madre. Per questo motivo, la ragazza ritratterà il suo pensiero e sceglierà di partire per l'America insieme al bimbo che porta in grembo. Inoltre, la dottoressa di Adana vorrebbe rompere la relazione con Yilmaz definitivamente ora che ha appreso che quest'ultimo è ancora innamorato della sua ex fidanzata. Infatti, nonostante il giovane Akkaya abbia promesso a sua moglie di voler ricominciare una nuova vita assieme a lei e lasciare alle spalle il passato, la nipote di Behice non gli crederà.

Saniye diventa il nuovo capo bracciante della tenuta Yaman

Gaffur ha acquistato dei polli avariati da Hatip che sono stati serviti durante la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova. Il cibo, però, ha causato seri problemi a tutti coloro che l'hanno mangiato. Inoltre, la situazione, verificatasi davanti al sindaco, potrebbe aver compromesso per sempre la reputazione della famiglia Yaman.

Successivamente, il signor Demir si dedicherà a tutti coloro che sono stati male, procurando le medicine necessarie per curare l'intossicazione. Tuttavia, il figlio di Hunkar non potrà far altro che essere arrabbiato con il suo braccio destro.

Per questo motivo, il marito di Zuleyha aggredirà Gaffur e lo declasserà dal suo ruolo.

In compenso, però, Saniye prenderà il suo posto come capo bracciante.

Demir e Zuleyha cercano di salvare la loro reputazione

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Sermin rilascerà delle dichiarazioni contro la sua famiglia ad una rivista importante di Adana. Quando Demir leggerà l'intervista di sua cugina, andrà su tutte le furie e proverà ad escogitare un piano insieme a sua moglie Zuleyha per salvare completamente la reputazione della loro famiglia. Infine, Yilmaz con l'aiuto di Cetin e Gulten restituirà il ciondolo alla sua ex fidanzata.