Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, che racconta il triangolo amoroso fra Zuleyha, Demir e Yilmaz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 marzo all'1 aprile, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Hunkar, sull'attentato ideato da Hatip, sull'aggressione di Demir ai danni di Gaffur, sulla decisione di Mujgan di abortire, sul nuovo posto di lavoro di Saniye e sulla decisione di Demir di sparare ad Yilmaz.

Demir picchia Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara segnalano che Ali Rahmet verrà a sapere che Demir è stato scagionato e chiederà ad Hunkar di parlare delle terre che ha acquistato da lei in modo da restituirgliele. Quest'ultima però gli confesserà di non avere i soldi necessari per riacquistarle, chiedendogli tempo. L'iniziativa dell'uomo però non servirà a nulla perché Hatip rivelerà a Demir delle vendite. Nel frattempo, Saniye si recherà alle baracche a portare gli abiti per la cerimonia della Circoncisione. Giunta lì, la donna incontrerà una bambina che ha la madre malata. A quel punto, Saniye deciderà di portare la bimba, Uzum, alla tenuta fino al giorno seguente. Arriverà il giorno della cerimonia di Circoncisione a cui parteciperanno tutte le persone più importanti di Cukurova.

Nel corso del banchetto verrà servito ai braccianti del pollo che Gaffur ha comprato da Hatip. In poco tempo, tutti quelli che l'hanno mangiato si sentiranno male, rovinando la reputazione della famiglia Yaman. Demir si scaglierà contro Gaffur, picchiandolo brutalmente. La sua furia si placherà quando quest'ultimo lo porterà da Hatip che ammetterà di avere organizzato il piano anche se a portare la carne avariata è stato uno dei suoi uomini.

Mujgan vuole abortire

Yilmaz racconterà a Mujgan la vera storia di Zuleyha, facendole leggere la sua lettera. La donna rimarrà sconvolta e deciderà di andarsene dopo aver capito che il marito ama ancora la sua ex. Dopo aver meditato di abortire, Mujgan cambierà idea, decidendo di partire per l'America. Cetin andrà in ospedale a trovare Gulten per dichiararle il suo amore.

La ragazza però sarà restia ad accettare. Demir si convincerà che il cambio di atteggiamento di Zuleyha nei suoi confronti sia dovuto al fatto che la donna si sia rassegnata a non avere Yilmaz. Più tardi, l'uomo declasserà Gaffur e nominerà come capo dei braccianti Sahine. Quest'ultima gestirà molto bene il suo nuovo posto di lavoro. Demir e Zuleyha escogiteranno un piano per rivalutare l'immagine della famiglia Yaman, utilizzando le dichiarazioni che Sermin ha rilasciato contro di loro ad un giornale locale. Dopo essere tornato da Istanbul con Mujgan, Yilmaz riuscirà a restituire con l'aiuto di Cetin e Gulten il ciondolo a Zuleyha. Quest'ultima e Demir presenzieranno all'inaugurazione di un nuovo reparto pediatrico aperto in ospedale con il nome di Zuleyha.

Fekeli e Hunkar organizzeranno una cena per fare riappacificare le proprie famiglie. Nel corso del pasto, Demir ed Yilmaz discuteranno e Yaman estrarrà la pistola e sparerà al rivale.