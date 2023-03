Martedì 28 marzo 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra Amara, dove si vedrà Gulten ancora in ospedale dopo l'intossicazione alimentare. Qui verrà raggiunta da Cetin, il quale le dichiarerà i suoi sentimenti. Nel frattempo, Mujgan sarà a Instanbul dove sarà sul punto di abortire. All'ultimo momento però ci ripenserà, visto che non vorrà privarsi della possibilità di diventare madre.

Cetin dichiara i suoi sentimenti a Gulten nella nuova puntata di Terra amara

Nell'episodio in onda nel pomeriggio del 28 marzo le vicende riprenderanno dal momento in cui molti dei braccianti, compresa Gulten, si staranno riprendendo dall'intossicazione alimentare avvenuta durante la festa per la circoncisione.

Gulten si troverà ancora in ospedale e riceverà la visita di Cetin. Il tuttofare di Fekeli si armerà di coraggio e dichiarerà alla ragazza i sentimenti che prova per lei. La reazione di Gulten però non sarà quella che Cetin si aspettava.

Mujgan valuta l'ipotesi di abortire: trama Terra amara del 28 marzo

Nel corso di questa nuova puntata di Terra amara, Gulten rimarrà fredda e distaccata dopo aver ascoltato la dichiarazione d'amore di Cetin. La ragazza, nonostante sia interessata a lui, non riuscirà ancora a dimenticare la violenza subita da Ercument. Questo è il motivo per il quale non riuscirà a lasciarsi andare con Cetin.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due giovani, si viene invece a sapere che Mujgan, dopo aver scoperto che Yilmaz non ha mai smesso di amare Zuleyha, è fuggita da Adana.

La donna sarà talmente sconvolta, da arrivare a pensare di interrompere la gravidanza.

Mujgan cambia idea e non abortisce: anticipazioni Terra amara

Scorrendo le anticipazioni si viene anche a sapere che Demir noterà il cambio di atteggiamento di Zuleyha nei suoi confronti. La moglie infatti, sarà molto più accondiscendente con lui.

Mujgan intanto, non riuscirà a portare a termine l'idea di interrompere la gravidanza. All'ultimo momento ci ripenserà e terrà il bimbo che ha in grembo. Nonostante tutti i problemi con Yilmaz, la dottoressa non vorrà privarsi della possibilità di diventare madre.

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Mujgan, nonostante sia tornata sui propri passi, non vorrà fare ritorno ad Adana, anzi. Sarà infatti più che mai decisa a troncare con il marito e Mujgan penserà di trasferirsi in America [VIDEO] dalla madre.