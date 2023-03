Nella puntata della soap Terra amara in onda giovedì 30 marzo, Yilmaz e Mujgan torneranno a casa dopo che la dottoressa deciderà di portare avanti la sua gravidanza, Gulten invece respingerà il corteggiamento di Cetin dopo che quest'ultimo organizzerà una romantica uscita al lago.

Yilmaz chiede a Cetin di far recapitare a Zueyha il ciondolo di Adnan

Yilmaz e Mujgan torneranno a Cukurova e troveranno Fekeli e Behice ad aspettarli, mentre Ali Rahmet però comprenderà lo stato d'animo del figlioccio, la zia della dottoressa sarà molto arrabbiata con la nipote perché è scappata via senza dirle niente.

Nel frattempo Yilmaz si recherà in fabbrica e chiederà a Cetin di far recapitare all'ex fidanzata la medaglietta di Adnan, che la moglie aveva trovato per caso nel cassetto del suo comodino. Il braccio destro di Ali Rahmet consegnerà a Gulten il ciondolo insieme ad un bigliettino con un invito. Il bigliettino, ovviamente, non sarà per l'ex sarta, ma sarà un invito di Cetin alla sorella di Gaffur di trascorrere qualche ora al lago.

Zuleyha getta fuori dal finestrino dell'auto la medaglietta di suo figlio

Intanto Gulten consegnerà a Zuleyha il ciondolo di Adnan, ma la nuora di Hunkar ripensando alle parole di Yilmaz sulla gravidanza di Mujgan lo getterà fuori dal finestrino della sua auto in movimento.

La cognata di Saniye, invece, si preparerà per l'appuntamento con Cetin, ma dopo essersi vestita bene e aver messo sulle labbra un rossetto rosa, una serie di pensieri negativi la turberanno a tal punto da farle cambiare idea. Sarà così che la governante si presenterà all'appuntamento, ma solo per dire al tuttofare di Fekeli che tra loro non potrà mai esserci nulla.

La ragazza piangerà sulle spalle di Cetin, ma nonostante questo andrà via senza dargli alcuna spiegazione sul suo comportamento.

Sabahattin caccia Sermin da casa sua, lei ricatta Hatip

Non è tutto, però, perché il dottor Sabahattin farà capire all'ex moglie di non volerla più in casa sua. Il medico sarà determinato nella sua decisione, soprattutto ora che ha trovato in Julide una donna in grado di fargli battere il cuore.

A quel punto, allora, la nipote di Hunkar andrà a bussare alla porta di Hatip per chiedergli ospitalità ma, vedendo l'uomo titubante, deciderà di metterlo alle strette minacciando di mettergli contro l'intera famiglia Yaman. D'altronde, Sermin sa bene che è stato Hatip a uccidere il migliore amico di Demir e può usare questa verità per ottenere tutto quello che vuole. Sarà così che l'imprenditore non potrà fare altro che accettare le condizioni della donna, e avvisare la moglie che per qualche giorno rimarrà a casa loro.

Infine Mujgan parlerà a cuore aperto con il padrino del marito e gli dirà di non voler rinunciare a Yilmaz, nonostante temi che lui sia ancora innamorato dell'ex fidanzata. Behice origlierà di nascosto la loro conversazione.