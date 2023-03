Nella mattinata di questo mercoledì 1° marzo il conduttore televisivo Alvin ha pubblicato su Instagram uno screenshot relativo a una chat di Whatsapp con Ilary Blasi, in cui emerge che ci sono stati diversi scambi di audio vocali fra i due. Non è ovviamente chiaro che cosa i due si siano detti, ma Alvin ha postato la seguente didascalia: "Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca". Inoltre ha aggiunto quattro hashtag (#adessobasta, #masipuò, #dopotutto, #delusione).

I commenti social sotto al post di Alvin

Il post Instagram ha avuto oltre 8000 like nelle prime 12 ore dalla pubblicazione, inoltre i commenti sono stati numerosi da parte degli utenti che seguono Alvin.

Fra essi c'è chi gli ha consigliato di non postare nessun audio, in quanto è reato mostrare in pubblico conversazioni private. Una ragazza ha invece affermato: "Spero sia solo una trovata pubblicitaria e che non ci siano rancori veri". Un'altra invece ha affermato: "In così pochi secondi non è possibile abbiano discusso, io faccio trattati vocali quando litigo via whatsapp, almeno che non siano le battute finali, quelle ad alto contenuto intellettuale, tipo ricordare all’altro interlocutore di chi è figlio, di che lavoro fa..ecc".

C'è chi invece aggiunge: "Ok che non sono informata su Gossip veri o presunti ma questa mi è sfuggita del tutto non so di cosa si tratti ma leggendo qualche commento penso che se fosse vero non avresti pubblicato niente penso tu sia uno dei pochi Signori rimasti".

Secondo qualcuno, invece, il post sarebbe "palesemente ironico".

Le punzecchiature tra Ilary e Alvin e il futuro de L'Isola dei Famosi

Nel corso della scorsa edizione del Reality Show L'Isola dei Famosi, l'inviato Alvin e la conduttrice Ilary Blasi erano stati protagonisti di diversi bisticci a distanza. I due si divertivano spesso a provocarsi reciprocamente e a punzecchiarsi.

Qualcuno ha anche ipotizzato che i "botta e risposta" che i due sovente si scambiavano in diretta fossero sintomo di una reale insofferenza tra i due.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni del giorni scorsi, pare che Alvin possa dire addio al proprio ruolo di inviato al reality di Canale 5 (al via il 17 aprile con la conduzione ancora di Ilary Blasi).

Il suo posto potrebbe essere preso da Filippo Bisciglia. Al momento comunque si tratta solo di una voce di corridoio che ha bisogno di opportune conferme; nei giorni precedenti era invece circolato con insistenza per il ruolo di inviato anche il nome di Can Yaman.