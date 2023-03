Maria Teresa Reale, del team di Clementino, ha trionfato alla finale dell'edizione 2023 di The Voice Senior, venerdì 3 marzo. L'artista l'ha spuntata con un 34,19% dei voti. Il talent show, spin-off del programma The Voice, è riservato a tutti i cantanti over 60. Nel corso della serata si sono esibiti in tutto dodici artisti, tre per ogni coach, i quali hanno cantato i brani che sono stati loro assegnati dalla giuria. Alla fine sono rimasti solo in quattro: Paolo Piluso, del team Ricchi e Poveri, Maria Teresa Reale e Alex Sure del team Clementino, e Lisa Manosperti del team Loredana.

A rimanere a mani vuote è stato Gigi D'Alessio; nonostante tutto, il cantante partenopeo si è comportato sportivamente affermando che il "pubblico è sovrano". Nel corso dell'ultima parte della puntata, Antonella Clerici ha annunciato il televoto e i quattro artisti in finale si sono esibiti proponendo i loro brani di punta per cercare di arrivare alla vittoria. Alla fine Maria Teresa ha sbaragliato i suoi rivali.

Presente anche Stefano Coletta

Presente sul palco anche il direttore di Rai1, Stefano Coletta, il quale si è presentato poco prima che il vincitore venisse premiato. Coletta ha mostrato la sua soddisfazione per come è terminata l'edizione 2023 del talent show, per poi annunciare The Voice Kids.

Ha ammesso di essere stato emozionato dal finale e ciò, a suo dire, è una prova di come l'obiettivo è stato raggiunto. Il direttore ha definito The Voice Senior uno show "semplice", "sobrio" e "senza filtri". Un programma che riesce a dare voce al vero talento. In seguito è stata Antonella Clerici a pronunciare il nome del vincitore.

Maria Teresa Reale risulta essere la prima donna a vincere in tre anni. Anche per Clementino, in realtà, si tratta del primo trionfo. Si ricorda come alla fine delle prima edizione di The Voice Senior a trionfare fu Erminio Sinni del team di Loredana Bertè, mentre nel 2022 è stata la volta di Annibale Gannarelli del team di Gigi D'Alessio.

Visibilmente felice, Clementino si è prima buttato a terra, per poi andare ad abbracciare affettuosamente la sua pupilla.

Chi è la vincitrice di The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale è stata protagonista di un percorso brillante a The Voice Senior. L'artista è nata a Sora e ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio di Frosinone. Ama molto gli animali, tanto da possedere ventiquattro gatti. Nel filmato di presentazione mostrato nella prima puntata, Maria Teresa aveva detto di essersi fermata con il canto e con i concerti ma nel 2023 Maria Teresa ha però deciso di riprovarci oltre a vincere The Voice Senior, ha anche firmato con la Universal un contratto discografico.