Le nuove puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena e le anticipazioni di martedì 14 marzo, in primo piano ci sarà la delicata situazione sentimentale di Viola (Ilenia Lazzarin) che si renderà conto di dover chiarire i suoi sentimenti con Eugenio (Paolo Romano). La donna confesserà di provare qualcosa di importante per Damiano (Luigi Miele), ma suo marito saprà spiazzarla con una richiesta inaspettata. Sarà una puntata interessante anche per la coppia formata da Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) , perché l'imprenditore farà un passo verso Lara (Chiara Conti) anche se sarà ancora pronto a rassicurare sua moglie sul loro futuro insieme.

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola deciderà di confessare il suo amore per Damiano

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì 14 marzo raccontano che sarà dato ampio spazio a Viola, in preda alla paura di perdere Damiano. L'agente di scorta, infatti, sarà ferito gravemente in un'operazione di polizia e le sue gravi condizioni di salute spingeranno la figlia di Ornella (Marina Giulia Cavalli) a riflettere molto sulla sua situazione sentimentale e sul suo futuro. La donna si renderà conto di provare qualcosa di molto forte per Damiano e sentirà il bisogno di essere chiara anche con suo marito Eugenio, aprendo il suo cuore e parlando con lui dei suoi sentimenti.

Anticipazioni puntata di martedì 14 marzo: Viola sarà spiazzata dal marito

La puntata di Un Posto al sole che sarà trasmessa su Rai 3 martedì 14 marzo vedrà protagonista Viola che confesserà a Eugenio di essersi innamorata di Damiano. Il magistrato, tuttavia, non si farà prendere dallo sconforto e stupirà sua moglie con una richiesta inaspettata.

Le trame non rivelano quale sarà la proposta che Eugenio farà a Viola, ma prima della separazione la donna gli aveva chiesto di occuparsi di casi meno pericolosi nel suo lavoro e non si esclude che il magistrato sia pronto a fare un passo indietro pur di non perderla.

Roberto sarà pronto a fare un passo importante nei confronti di Lara Martinelli

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì 14 marzo rivelano che in primo piano ci sarà anche la coppia formata da Marina e Roberto. A quanto pare i due imprenditori non riusciranno a godersi appieno i primi giorni di matrimonio, perché la presenza di Lara continuerà ad ostacolare la loro vita. La signora Martinelli continuerà ad usare il piccolo Tommaso per manipolare Roberto e forse ci riuscirà perché l'imprenditore deciderà di fare un passo molto importante nei confronti della sua ex compagna. Nello stesso tempo, però, Roberto continuerà a rassicurare Marina sul loro futuro insieme.