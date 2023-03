Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Nell’appuntamento che andrà in onda su Rai 1 giovedì 9 marzo, continuerà a tenere banco la vicenda che riguarda la gravidanza di Gemma. La giovane sarà sempre più confusa, in vista del futuro che la attende come ragazza madre. A complicare la situazione si ci metterà la tensione tra Gloria e Veronica. La mamma di Gemma sarà furiosa con Moreau, colpevole di essersi intromessa nelle sue faccende familiari.

Problemi anche per Vittorio, dopo la pubblicazione dell'articolo di Diletta.

Nonostante Matilde sia furiosa con il direttore, cercherà allo stesso tempo di aiutarlo per placare le polemiche.

Trame Il Paradiso delle signore, puntata del 9 marzo: Veronica infastidita da Gloria

Dopo il colloquio tra Ezio e la nonna di Carlos, l'idea che Gemma possa crescere il figlio che porta in grembo da sola, sarà sempre più concreta. Per la giovane sarà un duro colpo da digerire, ma anche per Veronica. Intanto quest'ultima si scaglierà contro Gloria, quando scoprirà che Moreau è a conoscenza della gravidanza della figlia.

Zanatta sarà stanca della presenza sempre più opprimente di Gloria e dell'intromissione di quest'ultima nelle vicende familiari di casa Colombo. Pertanto, Veronica affronterà Gloria per rimetterla al suo posto, umiliandola e intimandole di stare lontano dalla vicende della sua famiglia.

Moreau sarà costretta ad accettare lo sfogo della compagna di Colombo. Nonostante la donna stia vivendo una relazione segreta con Ezio, sa bene che l’uomo non ha intenzione di lasciare Gemma e la madre da sole in questa situazione così complessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Matilde aiuta Vittorio a placare le polemiche

Il negozio sarà in grosse difficoltà per via dello scandolo provocato dall'articolo di Diletta. Nonostante Matilde sia stata fin da subito contraria alla sua pubblicazione e sia furiosa per la decisione di Vittorio di mandare in stampa l'articolo, la donna deciderà di aiutare il direttore e Don Saverio a placare la situazione.

Per riportare la pace, la moglie di Tancredi avrà una buona idea, che riguarderà in particolar modo le clienti del Paradiso.

Le Veneri inizieranno a notare la forte intesa tra Elvira e Salvo e penseranno che il giovane Amato sia interessato alla loro amica.

Ludovica avrà necessità di entrare in contatto con Adelaide per parlare di alcune faccende del Circolo. La giovane però, non riuscendo a trovare la Contessa da nessuna parte, deciderà di recarsi a Villa Guarnieri. Sarà proprio alla villa che Brancia sorprenderà Marcello e Adelaide in atteggiamenti molto intimi: per Ludovica questa scoperta sarà un colpo al cuore.