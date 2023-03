Quando mancano poco più di 24 ore alla scelta di Federico a Uomini e donne, i fan sono stati catturati dall'inaspettato comportamento social di una persona vicinissima al tronista. Il nonno di Nicotera, infatti, ha ripreso a seguire su Instagram le fanpage di Carola, dopo averle "fatte sparire" dal suo profilo qualche mese fa. I curiosi, inoltre, sottolineano che l'uomo non ha fatto lo stesso con Alice, e questo potrebbe essere un indizio su come andrà a finire il percorso del romano nel dating-show.

Aggiornamenti sulla decisione del protagonista di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno lunedì 6 marzo: nel pomeriggio di domani, dunque, Maria De Filippi condurrà una delle puntate più attese della stagione 2022/2023, quella in cui Federico farà la sua scelta.

Il tronista avrebbe dovuto comunicare la sua decisione finale tra Carola e Alice una settimana fa ma l'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha fatto slittare tutto di sette giorni esatti.

A brevissimo, dunque, il pubblico scoprirà se Nicotera vorrà fare coppia con Carpanelli o con Barisciani, le corteggiatrici che ha frequentato per tanto tempo sia in esterna che in studio, dando vita ad uno dei percorsi più interessanti di questa edizione del dating-show di Canale 5.

Indizi sul finale di Uomini e Donne

Dopo mesi d'attesa, ipotesi e ripensamenti, il 6 marzo Federico sceglierà [VIDEO]: il protagonista di Uomini e Donne, dunque, è pronto a lasciare il trono insieme ad una tra Carola e Alice. Le anticipazioni che trapeleranno dalla registrazione di domani, sveleranno il nome della ragazza che è riuscita a conquistare il cuore del romano dagli occhi azzurri.

A fornire un indizio su come andrà a finire l'avventura di Nicotera, potrebbe essere stata una persona molto vicina al suo ambito familiare: il nonno del tronista, infatti, di recente si è esposto a favore di una corteggiatrice, ignorando quasi completamente l'altra.

Come raccontano i siti di Gossip in queste ore, il parente di Federico è tornato sui propri passi: se tempo fa aveva "defollowato" tutte le fanpage di Carola che erano state create su Instagram (lasciando intendere che la preferenza del nipote fosse per Alice), l'uomo ha ripreso a seguirne alcune sia su Carpanelli che sulla "coppia".

Questo gesto ha spiazzato i fan soprattutto perché è stato compiuto a pochissimi giorni dalla scelta: il nonno di Nicotera, infatti, potrebbe aver spoilerato che la decisione finale sarà a vantaggio di Carola.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Non è la prima volta che il nonno di Federico crea chiacchiericcio per qualcosa che ha fatto sui social: mesi fa, infatti, l'uomo ha smesso di seguire le fanpage su Carola e tanti avevano pensato che il tronista stesse per scegliere Alice.

Nelle ultime ore, invece, il gesto è stato al contrario e molti spettatori di Uomini e Donne stanno ipotizzando che ad avere la meglio sarà Carpanelli; la mora Barisciani, infatti, è stata quasi "ignorata" dal signor Nicotera e questo non giocherebbe a suo favore nella decisione che sarà presa domani pomeriggio.

Gli spoiler che trapeleranno dagli studi Elios la sera del 6 marzo, dunque, saranno gli ultimi sul romano: a distanza di quasi sei mesi dal suo esordio sulla poltrona rossa, l'ingegnere aeronautico sta per uscire di scena, mano nella mano, con una delle due ragazze che ha conosciuto davanti alle telecamere.

Un parere che stanno condividendo molti spettatori, è che la scelta finale di Federico sarà Carola: tra i due c'è sempre stata un'attrazione che con Alice pochi hanno visto sia in esterna che durante le registrazioni.