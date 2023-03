Perché Uomini e donne non va in onda venerdì 17 marzo 2023? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi questo venerdì pomeriggio non sarà in onda regolarmente su Canale 5.

Gli spettatori e appassionati che, subito dopo la messa in onda della soap Terra amara si collegheranno sulla rete ammiraglia Mediaset per vedere il nuovo appuntamento con i protagonisti del trono over e trono classico, resteranno profondamente delusi.

Al suo posto, infatti, ci sarà una puntata speciale di Amici 22, di cui sabato 18 marzo comincerà il serale su Canale 5.

Salta la puntata di Uomini e donne del 17 marzo: ecco perché non va in onda

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne questa settimana non va in onda venerdì 17 marzo: la trasmissione non sarà trasmessa dato che nel corso degli ultimi giorni, la padrona di casa si è dedicata ampiamente alla preparazione del serale di Amici.

Dopo le ultime registrazioni del 6 e 7 marzo, le riprese del talk show del pomeriggio di Canale 5 sono state stoppate.

Maria De Filippi ha scelto di concentrarsi ampiamente sul serale di Amici 22, di cui si sono svolte le prove durante tutta la settimana, fino ad arrivare alla registrazione della prima puntata avvenuta lo scorso giovedì 16 marzo, rimandando le registrazioni di Uomini e donne.

Si ferma Uomini e donne, al suo posto Amici 22: cambio programmazione Mediaset

Di conseguenza, per dedicarsi "anima e corpo" alla prima puntata del serale di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset, ecco che si è scelto di far slittare le date di registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne.

Con la messa in onda della scelta finale di Federico Nicotera sono terminate le puntate a disposizione per la messa in onda televisiva e, a quel punto, questo venerdì pomeriggio ci sarà spazio per uno speciale di Amici 22 su Canale 5.

Alle 14:45, infatti, andrà in onda un appuntamento con il talent show Mediaset, dove verranno presentate le squadre di questa edizione e tutti gli allievi che sono riusciti ad accedere allo show di prime time.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: dal 20 marzo riparte la programmazione su Canale 5

L'appuntamento con Uomini e donne, però, tornerà in onda regolarmente a partire dal prossimo lunedì 20 marzo con le nuove puntate inedite.

Il prossimo sabato 18 e domenica 19 marzo, infatti, sono previste due nuove registrazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, che andranno a coprire l'intera settimana di programmazione del talk show dal 20 al 24 marzo.

Cosa succederà in questi nuovi appuntamenti? Non si esclude che, al centro dell'attenzione, possa esserci la scelta finale della tronista Lavinia Mauro.