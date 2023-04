A dieci anni dall'ultima volta, quando Polignano a Mare fece da sfondo al movimentato matrimonio tra Hope e Liam, la troupe di Beautiful torna in Italia per girare una puntata speciale. L'episodio, che su Canale 5 andrà in onda da circa un anno, sarà ambientato a Roma (città che il produttore della soap Bradley Bell avrebbe scelto per il suo "efficace romanticismo") tra Piazza Navona, Piazza di Spagna e il Colosseo ma non è escluso che possano essere opzionate anche altre evocative location della Capitale, il Gianicolo su tutte.

Beautiful a Roma, i protagonisti dell'episodio italiano

Sul set, che sarà aperto il 15, 16 e 17 maggio prossimi per una tre giorni che assumerà i contorni di una vera e propria festa per i telespettatori italiani di Beautiful, sono attesi alcuni dei protagonisti più amati della soap (che in America ha appena festeggiato le 9000 puntate). Tra gli altri: Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline McInnes Wood), Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson) e Carter (Lawrence Saint-Victor).

Stando alle più accreditate anticipazioni, agli episodi 'made in Italy' di Beautiful prenderanno parte anche i doppiatori italiani della soap e alcuni importanti personaggi dello spettacolo del nostro Paese, per individuare i quali si starebbero tenendo in queste settimane blindatissimi casting.

Il cast di Beautiful a Verissimo?

Griffati dai migliori brand della moda tricolore durante la lavorazione dell'episodio che rinsalda il legame tra Beautiful e l'Italia, nelle pause dal set gli attori dovrebbero alloggiare presso l'Hotel Plaza, che già li ospitò in una delle prime visite nel Bel Paese risalente al 1991, quando ancora Beautiful andava in onda su Raidue, in occasione di una puntata di Carramba che sorpresa!

con Raffaella Carrà.

Visto anche il recente traguardo delle 9000 puntate (che i telespettatori italiani taglieranno tra qualche tempo) non è del tutto da escludere che la troupe faccia una capatina in un programma della tv italiana per promuovere la puntata speciale. Se questa supposizione dovesse rivelarsi reale, in pole per accaparrarsi l'esclusiva ci sarebbe senz'altro Verissimo di Silvia Toffanin

I numeri di una soap storica

In 35 anni di storia, Beautiful (titolo originale The Bold and The Beautiful) ha vinto 94 Daytime Emmy Awards, a fronte di ben 284 nomination.

La saga dei Forrester, titolari dell'omonima casa di moda a Los Angeles, è stata venduta in 100 Paesi al mondo ed incolla allo schermo una media di 35 milioni di telespettatori a settimana.

A questi numeri, che fanno di Beautiful una delle soap più seguite al mondo e certamente la più amata dai telespettatori oltreoceano, si aggiunge un record inclusivo: nel 2015, infatti, The Bold and The Beautiful è stata la prima soap a stelle e strisce ad aprire la propria storyline ad un personaggio transgender: era Maya Avant (interpretata da Karla Mosley)