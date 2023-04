Sabato 15 aprile, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria. Federica è stata eliminata e sui social, alcuni utenti hanno criticato il voto della giuria esterna. Secondo il punto di vista di alcuni telespettatori, l'allieva di Arisa sarebbe dovuta rimanere all'interno del talent show.

Mugugni per l'eliminazione di Federica da Amici

Durante la quinta puntata del serale di Amici di Maria sono finiti al ballottaggio Ramon, Cricca e Federica. Al termine del voto espresso dalla giuria, a dover abbandonare la scuola è stata l'allieva di Arisa.

Tale decisione non è piaciuta ai telespettatori del talent show. Di conseguenza, su Twitter alcuni utenti hanno deciso di esprimere il proprio disappunto sulla pagina ufficiale del programma. Un utente ha sbottato: "Scandaloso". Un altro invece ha sostenuto che la cantante meritava di arrivare in finale. Un altro utente ha chiosato: "Non ve la meritate". Un telespettatore ha voluto fare una dedica all'ormai ex allieva di Amici: "Fede non hai idea di quanto se stata d’aiuto per me. Le tue cover struggenti, il tuo essere così umana e amichevole". A detta di un fan della cantante, non è giusto che lei abbia dovuto abbandonare la scuola mentre altri allievi "meno bravi" siano ancora in lizza per ottenere un posto in finale.

Tra i vari utenti c'è chi ha criticato il nuovo regolamento del talent show: in ogni squadra dovrà esserci un solo cantante e un solo ballerino ad arrivare in finale. Infine c'è chi ha confidato di vedere Amici solo per Federica.

Cricca in crisi dopo essere finito al ballottaggio

Durante la puntata, Cricca ha avuto un crollo emotivo.

Scendendo nel dettaglio, il cantante (allievo di Lorella Cuccarini) ha accusato il colpo dopo essere finito al ballottaggio con Federica e Ramon. Maria De Filippi nel vedere il giovane giù di morale ha deciso di consolarlo: "È da una settimana che tu hai deciso che sei la mediocrità. Non è vero".

Al momento del verdetto, il cantante romagnolo è stato il primo allievo ad essere salvato dai tre giudici esterni.

Tuttavia, alcuni utenti del web credono che Cricca non meriti di gareggiare per la finale poiché meno talentuoso rispetto ad alcuni allievi già eliminati.

Angelina in lacrime per l'eliminazione di Federica

Nel frattempo, in casetta l'eliminazione di Federica ha suscitato le reazioni di alcuni compagni di scuola. In particolare, Angelina è corsa ad abbracciare l'amica mentre sul volto scorrevano le lacrime. La stessa Maria De Filippi ha spiegato a tutti gli allievi che in questa fase del programma, ogni eliminazione sarà pesante e difficile da digerire poiché dopo mesi vissuti insieme è difficile salutare un proprio compagno.