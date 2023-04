Cosa succederà a Un Posto al sole tra Alberto e Clara? Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 21 aprile chiariscono che per l'avvocato tornerà un periodo buio e tutti i suoi piani andranno in fumo.

Dopo la mancata società con Silvia per il Caffè Vulcano, Alberto dovrà fare i conti anche con la sua compagna, perché in un video girato da Micaela farà emergere il suo tradimento con Diana. Clara si renderà conto di essere stata troppo ingenua e Alberto si ritroverà nuovamente da solo. A dargli una lezione ci penserà Eduardo Sabbiese.

Anticipazioni Un Posto al sole: Clara distrutta dall'ennesima delusione

Le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata in onda venerdì 21 aprile raccontano che sotto i riflettori ci sarà la travagliata storia d'amore tra Clara e Alberto. L'avvocato, infatti, farà di tutto per spegnere i sospetti della sua compagna, sempre più dubbiosa a causa dell'atteggiamento nervoso di Alberto dopo la rottura con Diana. La situazione per l'avvocato Palladini peggiorerà quando verrà fuori l'ultimo video girato da Micaela al Vulcano che lo riprende in compagnia di Diana e in atteggiamenti inequivocabili. Per Clara sarà un fulmine a ciel sereno.

Anticipazioni puntata di venerdì 21 aprile: Alberto di nuovo solo

La puntata di Un Posto al sole di venerdì 21 aprile vedrà Alberto al centro di una bufera a causa del video di Micaela.

Quando Clara vedrà le immagini di Palladini in compagnia di Diana sarà sconvolta e disperata per essersi fidata ancora una volta di lui.

Dopo mesi di corteggiamento, infatti, Alberto era riuscito a riconquistare il cuore della sua compagna che aveva creduto davvero in un suo cambiamento.

Presto, però, la donna scoprirà di aver sbagliato e deciderà di lasciare Alberto.

Clara volterà pagina definitivamente, Eduardo prenderà di mira Palladini

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che le trame si concentreranno su Clara che metterà fine alla sua relazione con Alberto dopo aver scoperto il suo tradimento con l'architetta.

Questa volta, la madre del piccolo Federico sembrerà decisa a non tornare sui suoi passi, ma per Alberto i guai potrebbero non essere finiti qui. A vendicare la dolce Clara, infatti, arriverà il suo amico d'infanzia, Eduardo, che nelle scorse puntate aveva visto l'avvocato con Diana e aveva chiesto a uno dei suoi uomini di prendere informazioni su di lui. Sapendo Clara ferita, Sabbiese potrebbe voler farla pagare ad Alberto con una bella lezione. Non è ancora chiaro, tuttavia, se Eduardo intenderà solo spaventare Palladini o se vuole anche conquistare il cuore della madre di Federico, riportandola nel loro quartiere.