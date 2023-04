Sta arrivando alle battute finali questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel pomeriggio di giovedì 27 aprile, è stata registrata la settima puntata del serale che ha visto ospiti in studio Enrico Brignano e la cantante Emma Marrone per presentare il suo nuovo singolo Mezzo Mondo. Secondo le anticipazioni delle talpe presenti in studio al ballottaggio finale sono arrivati Cricca e Aaron. Chi sarà stato definitivamente eliminato dalla scuola più famosa d'Italia? Amedeo Venza sulla sua pagina Instagram ha spoilerato che ad avere avuto la peggio sarebbe stato proprio l'allievo di Lorella Cuccarini.

Cricca eliminato dal serale di Amici?

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale Amedeo Venza ha scritto: "A lasciare la scuola di Amici è Cricca". Occorre ovviamente precisare che si tratta solo di un'indiscrezione che ancora non ha trovato alcuna conferma ufficiale. Per averla bisognerà aspettare la nuova puntata del serale in onda sabato 28 aprile. Cricca ha già affrontato il ballottaggio nello scorso appuntamento di Amici, con il ballerino di danza classica Ramon, poi definitivamente eliminato. L'ex allievo di Alessandra Celentano sarà ospite a Verissimo e presto volerà a New York. Infatti, ha ricevuto una borsa di studio per far parte della compagnia Complexions.

Chi è Giovanni Cricca, cantante che avrebbe lasciato la scuola

Giovanni Cricca, conosciuto solo come Cricca, ha 18 anni e vive a Riccione. La passione per la musica è nata fin da quando era piccolo grazie a suo nonno Enrico che suonava il clarinetto. All'età di 8 anni ha già iniziato ad esibirsi ed oggi è sia cantante che musicista.

Suona infatti la chitarra e il pianoforte. I suoi genitori, entrambi romagnoli, sono operatori umanitari e, infatti, si sono conosciuti in Africa durante una missione. Al provino di Amici ha raccontato di aver servito pollo fritto e granite all'acquafan di Riccione. Quando aveva 5 anni si è trasferito a Sidney in Australia, dove ha continuato a coltivare la sua passione per la musica.

Ritornato a Riccione ha pubblicato il singolo San Lorenzo, grazie al quale ha partecipato a Deejay On Stage. Nel 2021, Cricca ha partecipato ad Area Sanremo arrivando tra i finalisti. Su Instagram è seguito da circa 100 mila follower. Riguardo la sua vita sentimentale, proprio nella scuola ha intrapreso una relazione con la ballerina australiana Isobel. Cricca è stato l'unico ad essere stato eliminato dalla scuola e poi successivamente riammesso. Chi segue il talent dall'inizio, ricorderà, infatti, che quando esplose il capodanno-gate vinse la sfida contro Valeria Mancini e riconquistò il tanto desiderato banco. Giovanni aveva, in precedenza, perso la sfida voluta da Rudy Zerbi.