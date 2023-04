Sorprese e imprevisti saranno al centro delle nuove puntate di Terra amara in programma dal 2 al 7 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset segnalano che Mujgan Hekimoglu perderà il lume della ragione quando scoprirà che Yilmaz Akkaya ha permesso a Zuleyha Altun di occuparsi del figlio Kerem Ali.

Terra amara, anticipazioni dal 2 al 7 maggio

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le puntate trasmesse dal 2 al 7 maggio in televisione, svelano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) si scaglierà contro Demir incolpando di stare facendo distinzioni tra i loro due figli.

Un'accusa che sarà fermamente respinta dal ricco imprenditore.

Berika, invece, confesserà ad Hunkar che Behice ha l'intenzione di candidarsi alla presidenza della fondazione. Mujgan avrà l'esigenza di recarsi ad Adana per firmare alcuni documenti importanti. La pediatra a, questo punto, non se la sentirà di lasciare il figlio a casa insieme ad Yilmaz. Una decisione che non piacerà al marito, il quale convincerà sua moglie a recarsi all'appuntamento.

Mugan perde la ragione quando vede Zuleyha allattare Kerem Ali

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Mujgan avrà un piccolo contrattempo durante il tragitto verso casa. La pediatra, infatti, forerà la ruota della sua auto arrivando alla tenuta in forte ritardo.

Allo stesso tempo, Ylilmaz non riuscirà ad occuparsi del piccolo Kerem Ali. Proprio quest'ultimo piangerà disperato per la fame rifiutando il biberon, visto che finora è stato allattato esclusivamente al seno. Il figlioccio di Fekeli così chiederà aiuto a Zuleyha in preda alla disperazione. La protagonista, a questo punto, non esiterà ad allattare Kerem Ali al posto della madre.

Purtroppo proprio in quel momento Mujgan farà ritorno a casa. La pediatra vedrà il marito occuparsi di suo figlio insieme a Zuleyha. Neanche a dirlo, la nipote di Behice perderà il lume della ragione.

Hunkar vuole che Demir intesti il patrimonio solo a Leyla

Nel frattempo, Hunkar (Vahide Percin) temerà che Zuleyha possa raccontare ad Yilmaz che Adnan è in realtà suo figlio biologico.

La matrona così cercherà di convincere Demir ad intestare tutto il patrimonio alla figlia Leyla, ma il ricco imprenditore apparirà irremovibile nella sua scelta di non fare distinzioni tra i due figli. Tuttavia, il giovane Yaman inizierà ad avere qualche ripensamento quando scoprirà che Yilmaz ha acquistato tutte le terre che aveva messo in vendita a Cukurova dopo aver chiacchierato con Mujgan (Melike İpek Yalova). La pediatra si recherà a colloquio con il ricco imprenditore poiché preoccupata per la piega che sta prendendo il rapporto tra i rispettivi partner.