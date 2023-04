Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara? Saranno ancora molti i colpi di scena che riguarderanno le famiglie di Cukurova e presto i riflettori saranno puntati su Sermin. La nipote di Hunkar farà di tutto per riprendersi il suo ex marito e dopo il suo rifiuto arriverà ad accusarlo per maltrattamenti. La storia d'amore tra Sabahattin e Julide sembrerà compromessa per sempre, perché il pubblico ministero non potrà ignorare le prove che incastrano il medico.

Anticipazioni Terra amara: Sermin pregherà Julide di lasciare Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto Sermin sarà protagonista assoluta con i suoi diabolici piani.

Tutto inizierà quando la nipote di Hunkar si renderà conto di aver perso per sempre Sabahattin, ormai felice con Julide, e si ingegnerà per distruggere la nuova coppia. La donna non esiterà ad andare a trovare il pubblico ministero in ufficio e far leva sui suoi sensi di colpa. Sermin chiederà chiaramente a Julide di parlare con il suo ex marito e convincerlo a tornare con lei e riunire la loro famiglia, e sarà molto abile. L'ex moglie di Sabahattin riuscirà a toccare le corde giuste in Julide, che si sentirà in colpa e deciderà di parlare con il suo amato per troncare la loro relazione.

Anticipazioni prossime puntate: Sabahattin chiederà alla sua ex di lasciarlo in pace

Nelle prossime puntate di Terra amara, Julide parlerà con Sabahattin dicendogli che non se la sente di rovinare una famiglia.

"Anche tua figlia sta soffrendo", gli dirà chiedendogli di tornare con Sermin. Il medico sarà devastato dalle parole di Julide e non riuscirà a capire il comportamento della sua ex moglie, per questo deciderà di parlare direttamente con Sermin. Sabahattin si recherà a casa della nipote di Hunkar pregandola di lasciarlo in pace, ma lei gli chiederà un'altra possibilità, facendolo infuriare.

Quando il medico andrà via Sermin approfitterà della situazione per incastrarlo.

Sermin avrà un nuovo piano per incastrare il suo ex marito

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia rivelano che Sermin prenderà un soprammobile di pietra e si colpirà alla testa. Successivamente Sermin andrà dalla polizia per sporgere denuncia nei confronti del suo ex marito e non esiterà a informare Julide della violenza ricevuta.

Il pubblico ministero non riuscirà a credere alle parole di Sermin, ma quando avrà il referto e la denuncia davanti ai suoi occhi si arrenderà ai fatti. Nel frattempo Sabahattin sarà disperato e andrà da Julide a discolparsi, ma lei faticherà a credere nell'innocenza dell'uomo che ama. "Se pensi che io sia capace di fare questo dovremmo lasciarci per sempre", con queste parole Sabahattin andrà via dalla casa di Julide.