Cosa succederà nell'ultima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno? La serie tv è tornata in onda su Canale 5 con un nuovo ciclo di appuntamenti.

I colpi di scena non mancheranno e, a tenere banco, sarà ancora una volta il mistero legato alle vicende di Alice, la figlia che Emma cerca disperatamente e che fino a questo momento non ha ancora avuto modo di riabbracciare.

Anticipazioni ultima puntata Luce dei tuoi occhi 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che ci sarà spazio per un susseguirsi di colpi di scena che renderanno la serie sempre più appassionante e accattivante per gli spettatori.

A tenere banco, come svelato dall'attrice Anna Valle, saranno due personaggi che sono entrati in scena nel corso di questa seconda stagione della fiction. Trattasi di Petra, la quale confesserà ad Emma di non essere la mamma biologica di Diana e lascerà intendere che quest'ultima, in realtà, sarebbe Alice, ossia la figlia del personaggio interpretato da Anna Valle.

'Tutte le menzogne saranno svelate', anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 ultima puntata

"Tutto questo potrebbe chiudere la vicenda se non fosse per una serie di colpi di scena che si susseguiranno fino a quello finale, quando tutti i misteri e le menzogne saranno svelati", ha anticipato l'attrice che veste i panni di Emma in merito all'ultima puntata di questa seconda stagione.

Questa volta, quindi, a differenza della prima stagione che lasciò spazio a un bel po' di dubbi e incertezze, non dovrebbe esserci spazio per un finale aperto, dato che tutti i nodi che si sono intrecciati fino a questo momento, verranno al pettine.

In attesa di vedere in onda il finale di Luce dei tuoi occhi 2, previsto per il mese di maggio su Canale 5, gli ascolti del debutto sono stati positivi.

Buon esordio per Luce dei tuoi occhi 2: la fiction vince la gara ascolti del prime time

La serie ha esordito con una media di spettatori di circa 2,8 milioni di spettatori, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 17% e picchi superiori al 22% durante la messa in onda su Canale 5.

Un risultato importante che ha permesso alla fiction con Anna Valle di avere la meglio nella gara ascolti del mercoledì sera, battendo l'ennesima riproposizione del film Pretty Woman con protagonista Julia Roberts, che ha registrato una media di due milioni e mezzo di spettatori in prime time su Rai 1. La Serie TV di Canale 5 ha avuto la meglio anche contro Chi l'ha visto?, lo storico programma del mercoledì sera di Rai 3 che si è fermato ad una media dell'11% di share.